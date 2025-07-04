Втиснути ще пару футболок чи штанів: чому Ryanair збільшить розмір безплатного багажу

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про збільшення на 20% розміру дозволеної ручної поклажі. Ця зміна відбулася у відповідь на нові правила, запроваджені Європейським Союзом щодо розмірів безплатного перевезення багажу.

У найближчі тижні ці умови вже запровадять. А що зміниться, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC і Sky News.

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Ryanair збільшить розмір безплатного багажу

Лоукостер Ryanair оголосив про збільшення максимальних розмірів ручної поклажі, дозволеної для перевезення під сидінням, піднявши ліміт з 40×25×20 сантиметрів до 40×30×20 сантиметрів. Ця зміна збільшує дозволений об'єм сумок на 20% – з 20 літрів до 24 літрів.

Згідно з новою політикою, пасажири, як і раніше, зможуть безплатно взяти з собою сумку, наприклад, дамську сумочку або невеликий рюкзак, які будуть зберігатися під сидінням перед ними. Хоча збільшення розміру є скромним – лише 5 сантиметрів, пропонує мандрівникам додатковий простір для їхніх речей.

Зміни будуть впроваджені протягом найближчих тижнів, щойно відкоригують мірки для перевірки багажу в аеропортах,

– повідомили у Ryanair.

Нові розміри перевищують нещодавно встановлені мінімальні вимоги до розмірів багажу в Європі – 40x30x15 сантиметрів. Дотримання цих норм призвело б до зменшення об'єму багажу на 10%, однак Ryanair вирішила надати пасажирам щедрішу норму перевезення багажу.

Як щодо інших авіакомпаній

Європейський Союз активно стандартизує загальні правила щодо безкоштовного перевезення ручної поклажі. Це покликано усунути плутанину і додаткові збори для мандрівників, які летять різними авіакомпаніями.

При цьому більшість авіаперевізників збережуть свою чинну політику. Авіакомпанії British Airways, Jet2, easyJet і WizzAir наразі мають обмеження на перевезення ручної поклажі, які перевищують запропоновані "стандартизовані" розміри.