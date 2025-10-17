Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, розповіла, з якими проблемами довелося зіштовхнутися за кордоном.

Переїзд до іншої країни часто пов'язаний зі складнощами і стресом – адже потрібно звикнути до іншої мови, законів та менталітету, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Цікаво Чи можна в Німеччині збирати гриби в лісі: важливо знати

Що найскладніше після переїзду до Іспанії?

"Банальна", але важлива проблема, з якою доводиться стикатися багатьом українцям після переїзду за кордон, і особливо до Іспанії – це оренда житла.

Здається – що може бути простішим? Знайшов квартиру, підписав договір і живи собі спокійно. Але ні,

– поділилася українка.

Для того, аби орендувати житло у країні, потрібно мати офіційний контракт про роботу, іспанський чи європейський. Це призводить до того, що людям доводиться переплачувати, або ж шукати знайомих, які могли б підписати договір замість них.

Також українцям, що намагаються орендувати житло в Іспанії, доводиться платити за нього на пів року наперед, а іноді й на рік.

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

Втім, без робочого контракту в Іспанії зняти житло все ж реально – і в такому випадку потрібно оплатити тільки за три місяці й послуги рієлтора, якщо ним користувалися.

Після переїзду питання оренди найбільше витягує грошей,

– поділилася українка.

Тож вона радить враховувати це перед поїздкою та обов'язково мати запас коштів принаймні на кілька місяців.

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?