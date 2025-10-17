"Это самая болезненная тема": украинка рассказала о проблемах после переезда в Испанию
- Украинцы, которые переезжают в Испанию, сталкиваются со сложностями аренды жилья, что требует наличия официального рабочего контракта.
- Без контракта возможно снятие жилья с предоплатой на три месяца и оплатой услуг риелтора.
Украинка, которая уже несколько лет живет в Испании, рассказала, с какими проблемами пришлось столкнуться за границей.
Переезд в другую страну часто связан со сложностями и стрессом – ведь нужно привыкнуть к другому языку, законам и менталитету, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.
Интересно Можно ли в Германии собирать грибы в лесу: важно знать
Что самое сложное после переезда в Испанию?
"Банальная", но важная проблема, с которой приходится сталкиваться многим украинцам после переезда за границу, и особенно в Испанию – это аренда жилья.
Кажется – что может быть проще? Нашел квартиру, подписал договор и живи себе спокойно. Но нет,
– поделилась украинка.
Для того, чтобы арендовать жилье в стране, нужно иметь официальный контракт о работе, испанский или европейский. Это приводит к тому, что людям приходится переплачивать, или же искать знакомых, которые могли бы подписать договор вместо них.
Также украинцам, что пытаются арендовать жилье в Испании, приходится платить за него на полгода вперед, а иногда и на год.
Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео
Впрочем, без рабочего контракта в Испании снять жилье все же реально – и в таком случае нужно оплатить только за три месяца и услуги риелтора, если им пользовались.
После переезда вопрос аренды больше всего вытягивает денег,
– поделилась украинка.
Поэтому она советует учитывать это перед поездкой и обязательно иметь запас средств по крайней мере на несколько месяцев.
Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?
Украинка, живущая в Испании, рассказала, какой город считает лучшим для жизни. Она переехала туда год назад и до сих пор не находит в нем недостатков.
Между тем украинка из Чехии поделилась, сколько денег нужно для жизни двух людей в стране. Наибольшие расходы идут на аренду жилья, налоги и продукты.