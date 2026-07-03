Туристи залишаються у чергах, а літаки летять порожні: що не так з новими правилами ЄС

Авіаперевізники з початком жвавого літнього сезону вкотре закликають ЄС відмовитися від системи EES – принаймні до кінця літа, поки пасажиропотік не почне потрохи падати.

Нова система в'їзду/виїзду ЄС, що почала працювати ще у квітні, зараз спричиняє особливо багато проблем в аеропортах: пасажирські літаки злітають напівпорожні, а мандрівники залишаються у неймовірно довгих чергах, пише TVP World.

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Чому пасажири затримуються у чергах?

Галузеві організації, що представляють авіакомпанії та аеропорти по всій Європі, 1 липня надіслали відкритий лист до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. У ньому вони заявили, що в деяких містах час очікування на проходження прикордонного контролю зріс аж до 5 годин у пікові періоди. Через це чимало туристів змушені пропускати свої рейси, а авіакомпанії втрачають гроші.

У зв'язку з цим перевізники закликали повністю призупинити роботу системи EES до завершення найбільш завантажених літніх місяців подорожей, липня та серпня.

Ці затримки впливають на мільйони пасажирів. що їдуть до Шенгенської зони – зокрема й сім'ї, що подорожують з маленькими дітьми, літніх людей та осіб з обмеженою мобільністю. А в аеропортах та авіакомпаніях вже не вистачає персоналу, аби впоратися з тиском – тим часом як репутація ЄС опинилася під загрозою.

Пасажири вже змушені стояти в чергах протягом тривалого часу біля терміналів та на відкритих перонах, оскільки пункти прикордонного контролю не можуть достатньо швидко обробляти потік,

– написали у листі.

Як працює нова система EES?

Нову систему в'їзду/виїзду розробили для цифрової реєстрації усіх людей, що приїздять до Євросоюзу та Шенгенської зони з третіх країн. Це означає, що штампи у паспортах поступово скасовуються – натомість більшість мандрівників муситимуть сканувати свої паспорти, відбитки пальців та зображення лиця на кордоні під час першої реєстрації.

Цей підхід має допомогти у кращому відстеженні людей, що намагаються незаконно потрапити до блоку, або ж перевищити термін дії віз.

Попри численні скарги авіакомпаній, у Єврокомісії заявляють, що в цілому система працює довго, а випадки довгого очікування пов'язані не з самою системою, а з нестачею персоналу та обмеженнями інфраструктури в аеропортах.