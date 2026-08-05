ЄС від сьогодні змінює правила захисту для чоловіків призовного віку: хто не зможе його отримати

В Офіційному журналі Європейського Союзу вже опублікували рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для українців. Водночас цей документ запроваджує серйозні обмеження для чоловіків-біженців.

Документ, опублікований в Офіційному журналі, стає чинним вже від сьогодні. І відповідно до нього тимчасовий захист буде продовжено ще на рік, що 4 березня 2028 року.

Якими будуть нові умови тимчасового захисту?

Вже від 5 серпня починають діяти нові умови надання тимчасового захисту. Стосуватимуться вони лише заявників, що приїдуть до ЄС від сьогодні – а ось для людей, які вже мають статус у Європейському Союзі, нічого не зміниться.

Найбільша зміна полягає в тому, що захист не надаватимуть особам, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. Вимогу, як зазначено у документі, запровадили з урахуванням саме потреб України.

Для того, аби підтвердити виконання військових обов'язків, держави ЄС можуть вимагати документи чи інші докази. Наприклад, для цього потрібно буде показати штамп з українського кордону, що підтверджує його легальний перетин, або ж надати документи, що підтверджують виняток, через який людина не підлягає мобілізації.

Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов'язання,

– йдеться в рішенні Ради Євросоюзу.

Погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для українців країни Європейського Союзу ще 15 липня, а ось 30 липня Рада ЄС формалізувала це рішення.