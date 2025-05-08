Які продукти можна відправляти Новою поштою за кордон

Багато харчових продуктів не можна передавати за кордон через правила ЄС. Однак є й такі, які можна перевозити та відправляти.

Зокрема на сайті Нової Пошти чітко вказано, що можна, а що не можна передавати за кордон. Про це пише 24 Канал.

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Які продукти можна передавати в ЄС Новою Поштою

Їжа

Поштою без проблем можна відправляти: рослинні олії, шоколад, випічку (без молока та м'яса), какаопорошок та інші харчові продукти, які не містять молоко, м'ясо, яйця та продукти тваринного походження.

Напої

Також можна передавати каву (до 500 грамів), чорний чай, зелений чай, фруктовий чай та безалкогольні напої.

Зверніть увагу. Маса продуктів не може перевищувати 10 кілограмів.

Що заборонено відправляти за кордон

Продукти тваринного походження: м'ясо, смалець, лярд, яйця, ковбасні вироби, риба, консерви тощо;

Молочні продукти: сир, масло вершкове, згущене молоко, йогурт, кефір, вершки тощо;

Продукти терміном придатності менше ніж 30 діб;

Продукти, які потребують спеціального температурного режиму;

Продукти без заводського пакування та маркування.

Власне, схожі правила перевезення продуктів діють і при перетині кордону.