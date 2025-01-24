У Польщі можуть знову обмежити допомогу українцям: уряд терміново розгляне нове правило

Мер Варшави запропонував посилити вимоги для українців щодо участі в програмі допомоги на дітей "800 плюс". Прем'єр-міністр країни цю підтримав цю ідею.

Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що уряд терміново розгляне пропозицію мера столиці. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Туска у соцмережі X.

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Що може змінитися у програмі "800 плюс"

Мер Варшави Рафал Тшасковський запропонував, щоб польська програма допомоги на дітей "800 плюс" стосувалась тільки тих українців, які працюють в Польщі.

Він також заявив, що Польща не повинна "зробити помилку" як інші західні країни, до яких, за його словами, "було просто вигідно приїжджати лише за соціальні виплати".

Туск оголосив, що підтримує цю ідею, анонсувавши, що її терміново розгляне уряд.

Пропозиція президента Рафала Тшасковського платити 800 плюс тільки мігрантам, в тому числі українцям, які реально живуть, працюють і платять податки в нашій країні, буде терміново розглянута урядом. Я це підтримую,

– заявив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, що у 2024 році Польща вже посилювала правила щодо цих виплат, залишивши допомогу в межах програми "800 плюс" лише тим українцям, чиї діти зареєстровані у польській системі освітньої інформації.

Розмір виплат становить 800 злотих на місяць на одну дитину до 18 років.