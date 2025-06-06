В Іспанії місцеві планують "мочити" туристів: назвали дату X

Активісти з боротьби з надмірним туризмом у Барселоні оголосили, що "озброяться" водяними пістолетами та будуть мочити з них відпочивальників. Таку ж акцію анонсували й в інших містах країни.

Місцеві вже визначили час, дату та місця проведення свого наступного протесту. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Mirror.

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Активістам слід бути обережними

Одна з провідних антитуристичних організацій Барселони анонсувала обливання туристів в місті. Провокативна акція протесту, яка минулого року облетіла шпальти світових ЗМІ, цього літа запланована на 15 червня.

У цей день гостям Барселони варто бути обережними та покласти у сумку сухий рушник. Організація пообіцяла "порушити туристичну нормальність".

Однак того ж дня протести відбудуться й в інших частинах Іспанії, зокрема: на Ібіці, в Сан-Себастьяні, Пальма-де-Майорка, Гранаді та Піренеях.

Крім того, до акції долучаться жителі Лісабону – столиці Португалії.

Коли обливатимуть туристів у Барселоні

Активісти розпочнуть акцію опівдні 15 червня у Jardinets de Gràcia. Час та місця проведення в інших містах наразі невідомі.

Нагадаємо, що у травні цього року масштабні протести проти туристів відбулися на Канарських островах Іспанії. Вулицями міста пройшлися тисячі мітингувальників.