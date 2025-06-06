Местные уже определили время, дату и места проведения своего следующего протеста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Активистам следует быть осторожными

Одна из ведущих антитуристических организаций Барселоны анонсировала обливание туристов в городе. Провокационная акция протеста, которая в прошлом году облетела полосы мировых СМИ, этим летом запланирована на 15 июня.

В этот день гостям Барселоны стоит быть осторожными и положить в сумку сухое полотенце. Организация пообещала "нарушить туристическую нормальность".

Однако в тот же день протесты состоятся и в других частях Испании, в частности: на Ибице, в Сан-Себастьяне, Пальма-де-Майорка, Гранаде и Пиренеях.

Кроме того, к акции присоединятся жители Лиссабона – столицы Португалии.

Когда будут обливать туристов в Барселоне

Активисты начнут акцию в полдень 15 июня в Jardinets de Gràcia. Время и места проведения в других городах пока неизвестны.

Напомним, что в мае этого года масштабные протесты против туристов состоялись на Канарских островах Испании. По улицам города прошлись тысячи митингующих.