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Закордон Туризм З димовими шашками та водяними пістолетами: у Європі відбулись масові протести проти туристів
16 червня, 10:39
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З димовими шашками та водяними пістолетами: у Європі відбулись масові протести проти туристів

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • 15 червня в Іспанії, Італії та Португалії пройшли масові протести проти туризму через його вплив на зростання цін на житло.
  • В Іспанії протести відбулися в Барселоні, Ібіці, Малазі, Пальма-де-Майорці, Сан-Себастьяні та Гранаді, а в Італії - в Генуї, Неаполі, Палермо, Мілані та Венеції.
  • У Пальма-де-Майорці в акціях взяли участь 30 000 людей, а поліція втручалася для захисту туристів від протестувальників.
  • У Португалії протести пройшли в Лісабоні.

У південній Європі відбулись масові протести проти надмірного туризму. 15 червня акції пройшли в Іспанії, Італії та Португалії.

Учасники протестів стверджують, що неконтрольований туризм призводить до зростання цін на житло та витіснення людей з їхніх районів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Де пройшли протести

Основні акції протесту відбулися в Іспанії

Наприклад, у Барселоні на вулиці вийшли близько 600 людей, деякі з яких стріляли з водяних пістолетів, використовували димові шашки та розклеювали на вітринах магазинів і готелів наліпки з написами "Самооборона району, туристи, йдіть додому". 

Минулого року місто з населенням 1,6 мільйона привабило аж 26 мільйонів туристів.

Протести в Іспанії: дивіться відео

Демонстрації відбулися в інших частинах Іспанії, включаючи Ібіцу, Малагу, Пальма-де-Майорка, Сан-Себастьян та Гранаду. 

Зокрема Express пише, що у Пальмі в демонстраціях взяли участь аж 30 000 людей. В один момент поліції довелося втрутитися, щоб захистити туристів, які насолоджувалися напоями в барі у центрі міста. Протестувальники глузували з них, жестикулювали та били в барабани.

Натомість протести в Італії відбулися у: Генуї, Неаполі, Палермо, Мілані та Венеції.

А в Португалії акції проти надмірного туризму пройшли в Лісабоні.