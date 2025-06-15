З димовими шашками та водяними пістолетами: у Європі відбулись масові протести проти туристів

У південній Європі відбулись масові протести проти надмірного туризму. 15 червня акції пройшли в Іспанії, Італії та Португалії.

Учасники протестів стверджують, що неконтрольований туризм призводить до зростання цін на житло та витіснення людей з їхніх районів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Де пройшли протести

Основні акції протесту відбулися в Іспанії.

Наприклад, у Барселоні на вулиці вийшли близько 600 людей, деякі з яких стріляли з водяних пістолетів, використовували димові шашки та розклеювали на вітринах магазинів і готелів наліпки з написами "Самооборона району, туристи, йдіть додому".

Минулого року місто з населенням 1,6 мільйона привабило аж 26 мільйонів туристів.

Протести в Іспанії: дивіться відео

Демонстрації відбулися в інших частинах Іспанії, включаючи Ібіцу, Малагу, Пальма-де-Майорка, Сан-Себастьян та Гранаду.

Зокрема Express пише, що у Пальмі в демонстраціях взяли участь аж 30 000 людей. В один момент поліції довелося втрутитися, щоб захистити туристів, які насолоджувалися напоями в барі у центрі міста. Протестувальники глузували з них, жестикулювали та били в барабани.

Натомість протести в Італії відбулися у: Генуї, Неаполі, Палермо, Мілані та Венеції.

А в Португалії акції проти надмірного туризму пройшли в Лісабоні.