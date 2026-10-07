Найбільше жертв за десятиліття: у Франції набирають обертів шкільні протести

Нещодавно Францією прокотилася хвиля дуже масштабних демонстрацій, у яких взяли участь від 250 до 450 тисяч студентів, освітян та батьків.

Акції протесту у країні супроводжувалися жорсткими сутичками з поліцією – вона застосовувала сльозогінний газ та водомети у Парижі, Тулузі, Страсбурзі та інших містах, пише Reuters.

Які наслідки протестів у Франції?

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню назвав протести найжорсткішими студентськими виступами за останнє десятиліття. Під час цих заворушень принаймні 215 підлітків отримали поранення, а також 85 шкільних працівників та понад 700 силовиків.

Сотні людей опинилися під арештом. Незадоволення школярів викликане передусім аварійним станом навчальних закладів, а також нестачею вчителів та високим навантаженням.

Ситуацію дуже сильно ускладнюють бюджетна криза та політична нестабільність у країні. Уряд намагається скоротити дефіцит на тлі росту державного боргу. А президент Еммануель Макрон вже скликав термінову нараду урядовців, аби шукати шляхи розв'язання освітніх проблем.

Як почалися протести?

Протести старшокласників почалися у передмістях Парижа, але швидко поширилися на всю країну. І школярі невдоволені умовами навчання. Вони вимагають покращити стан будівель, зменшити кількість учнів у класах, розв'язати проблему нестачі вчителів, скасувати дискримінаційні практики під час вступу до університетів та скоротити навчальний день.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про тимчасову заборону на застосування шумових гранат. Сталося це після того, як у місті Ланс 15-річний підліток зазнав важких травм після вибуху гранати 5 жовтня біля ліцею Огюста Беаля. Хлопцеві ампутували ліву кисть, а також він зазнав травм правої руки, обличчя та грудної клітки.