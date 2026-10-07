Акції протесту у країні супроводжувалися жорсткими сутичками з поліцією – вона застосовувала сльозогінний газ та водомети у Парижі, Тулузі, Страсбурзі та інших містах, пише Reuters.

Які наслідки протестів у Франції?

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню назвав протести найжорсткішими студентськими виступами за останнє десятиліття. Під час цих заворушень принаймні 215 підлітків отримали поранення, а також 85 шкільних працівників та понад 700 силовиків.

Сотні людей опинилися під арештом. Незадоволення школярів викликане передусім аварійним станом навчальних закладів, а також нестачею вчителів та високим навантаженням.

Дуже сильно ускладнюється ситуація і бюджетною кризою та політичною нестабільністю в країні. Уряд намагається скоротити дефіцит на тлі росту державного боргу. А президент Еммануель Макрон вже скликав термінову нараду урядовців, аби шукати шляхи розв'язання освітніх проблем.

Як почалися протести?

Протести старшокласників почалися у передмістях Парижа, але швидко поширилися на всю країну. І школярі невдоволені умовами навчання. Вони вимагають покращити стан будівель, зменшити кількість учнів у класах, розв'язати проблему нестачі вчителів, скасувати дискримінаційні практики під час вступу до університетів та скоротити навчальний день.

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Нещодавно міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про тимчасову заборону на застосування шумових гранат. Сталося це після того, як у місті Ланс 15-річний підліток зазнав важких травм після вибуху гранати 5 жовтня біля ліцею Огюста Беаля. Хлопцеві ампутували ліву кисть, а також він зазнав травм правої руки, обличчя та грудної клітки.