Акции протеста в стране сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией – она применяла слезоточивый газ и водометы в Париже, Тулузе, Страсбурге и других городах, пишет Reuters.

Каковы последствия протестов во Франции?

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню назвал протесты самыми жесткими студенческими выступлениями за последнее десятилетие. В ходе этих беспорядков ранения получили по меньшей мере 215 подростков, а также 85 школьных работников и более 700 сотрудников правоохранительных органов.

Сотни людей оказались под арестом. Недовольство школьников вызвано прежде всего аварийным состоянием учебных заведений, а также нехваткой учителей и высокой нагрузкой.

Ситуацию значительно осложняют также бюджетный кризис и политическая нестабильность в стране. Правительство пытается сократить дефицит на фоне роста государственного долга. А президент Эммануэль Макрон уже созвал экстренное совещание членов правительства, чтобы искать пути решения проблем в сфере образования.

Как начались протесты?

Протесты старшеклассников начались в пригородах Парижа, но быстро распространились по всей стране. Школьники недовольны условиями обучения. Они требуют улучшить состояние зданий, уменьшить количество учеников в классах, решить проблему нехватки учителей, отменить дискриминационные практики при поступлении в университеты и сократить учебный день.

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Недавно министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о временном запрете на применение шумовых гранат. Это произошло после того, как в городе Ланс 15-летний подросток получил тяжелые травмы в результате взрыва гранаты 5 октября возле лицея Огюста Беаля. Мальчику ампутировали левую кисть, а также он получил травмы правой руки, лица и грудной клетки.