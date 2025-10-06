У вівторок розпочнеться ремонт на смугах руху на в'їзд та виїзд з України перед пунктом пропуску "Рава-Руська".

7 жовтня перед пунктом пропуску "Рава-Руська" почнуть ремонт дорожнього покриття, через що рух може бути суттєво ускладненим, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

На якому пункті пропуску очікуються затримки?

З 09:00 ранку 7 жовтня розпочнуться дорожні роботи на обох смугах руху на пункті пропуску "Рава-Руська". Попередньо роботи триватимуть аж до 30 жовтня.

Стартує ремонт зі смуг в'їзду – і через це доведеться тимчасово перекрити рух на них повністю. Транспорт натомість будуть скеровувати на одну зі смуг, що призначена для виїзду з України.

Це призведе до того, що оформлення транспортних засобів на виїзд може суттєво уповільнитися, адже працюватиме тільки одна смуга руху. Цю інформацію просять врахувати під час планування поїздок та, за можливості, скористатися альтернативними пунктами пропуску.

Які є альтернативні пункти пропуску?

Окрім пункту пропуску "Рава-Руська", можна скористатися іншими варіантами для швидшої та комфортнішої поїздки.

Ягодин – Дорогуськ . Пункт пропуску розташований на міжнародному автомобільному шляху Е373. Тип пункту автомобільний, вантажний та пасажирський, працює він цілодобово.

. Пункт пропуску розташований на міжнародному автомобільному шляху Е373. Тип пункту автомобільний, вантажний та пасажирський, працює він цілодобово. Краківець – Корчова . Розташований на міжнародній трасі М10, що з'єднує Україну та Польщу через одну з найкоротших ділянок кордону. Пункт пропуску працює цілодобово та обслуговує вантажний транспорт, автобуси та легкові автомобілі.

. Розташований на міжнародній трасі М10, що з'єднує Україну та Польщу через одну з найкоротших ділянок кордону. Пункт пропуску працює цілодобово та обслуговує вантажний транспорт, автобуси та легкові автомобілі. Шегині – Медика . Розташований на міжнародній трасі М11, що веде до польського міста Перемишль та працює цілодобово. Особливість пункту пропуску полягає в тому, що є можливість перетнути кордон пішки. Для пішоходів передбачена окрема смуга.

. Розташований на міжнародній трасі М11, що веде до польського міста Перемишль та працює цілодобово. Особливість пункту пропуску полягає в тому, що є можливість перетнути кордон пішки. Для пішоходів передбачена окрема смуга. Грушів – Будомєж. Це один з найменш завантажених переходів на кордоні України та Польщі. Він компактний та приваблює мандрівників меншою кількістю транспорту. Розташований за 70 кілометрів від Львова та працює цілодобово. Обслуговує пункт пропуску легкові автомобілі та пішоходів.

