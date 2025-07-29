Американський паспорт сильно опустився в Індексі паспортів Хенлі. Наразі він перебуває на рекордно низькій для себе позиції за всю 20-річну історію цього індексу.

Індекс паспортів Хенлі регулярно відстежує глобальну свободу пересування власників 199 паспортів до 227 країн і територій світу. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Яке місце займає паспорт США в рейтингу?

Американський паспорт, який посідав перше місце у 2014 році, зараз опустився аж на 10-те місце в рейтингу. Але по факту Америку випереджають аж 33 країни, адже держави з однаковим балом розділяють одне місце.

Наприклад, на другому місці – одразу 2 країни, а на третьому – одразу сім.

Найсильніші паспорти світу у 2025 році:

1 місце – Сінгапур;

2 місце – Японія та Південна Корея;

3 місце – Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія та Фінляндія;

4 місце – Австрія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція;

5 місце – Греція, Швейцарія та Нова Зеландія.

Так, станом на 2025 рік "найсильніший" паспорт має Сінгапур. Громадяни цієї країни мають безвізовий доступ до 193 з 227 напрямків світу.

До слова, саме Сінгапур вважається найдорожчою країною для життя в Азії, і отримати громадянство там – зовсім непросто.

За ним в рейтингу слідують Японія та Південна Корея – власники паспортів цих країн можуть вільно подорожувати у 190 держав.