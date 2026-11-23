Перед Різдвом чимало людей планують поїздки за кордон – і відвідування різдвяного ярмарку в цей час стає обов'язковою частиною туристичної програми. Та для того, аби насолодитися відпочинком, слід обрати правильне місто.

Нове дослідження показало, які саме ярмарки у Європі найбільш доступні – і не лише за ціною, але й за часткою нерівних поверхонь, відстанню до громадського транспорту та відстанню до туалетів, пише Euronews. І перше місце посів Страсбург у Франції.

Які ярмарки визнали найдоступнішими у Європі?

Різдвяні ярмарки – це величезна частина святкового сезону для мільйонів людей, але навіть щось таке просте, як нерівна місцевість, довга дорога від доступної парковки чи відсутність відповідних зручностей, може серйозно ускладнити святкування для людей з обмеженою мобільністю.

І дослідження показало, що доступність тут не визначається тільки однією ознакою – ринок може мати чудові зручності для людей з інвалідністю. Але якщо доводиться долати велику відстань від зупинки чи парковки, це однаково може створити перешкоди.

Попри те, що саме Страсбург посів перше місце, одразу за ним розташувався Бірмінгем у Великій Британії – його оцінили на 88,36 бала зі 100. Це місто у Вест-Мідлендсі було єдиним, що отримало найвищі оцінки за доступність: відвідувачі перебувають за 110 метрів від доступного туалету, за 158 метрів від паркування та за 113 метрів від громадського транспорту без сходів.

Але Німеччина, що є батьківщиною перших різдвяних ярмарків, зайняла чотири місця у першій десятці – зокрема й Баден-Баден, що посів третє місце.

Ось 10 найкращих доступних різдвяних ярмарків у Європі: