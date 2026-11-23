У Європі влаштовують чимало різдвяних ярмарків / Pexels
Перед Різдвом чимало людей планують поїздки за кордон – і відвідування різдвяного ярмарку в цей час стає обов'язковою частиною туристичної програми. Та для того, аби насолодитися відпочинком, слід обрати правильне місто.
Нове дослідження показало, які саме ярмарки у Європі найбільш доступні – і не лише за ціною, але й за часткою нерівних поверхонь, відстанню до громадського транспорту та відстанню до туалетів, пише Euronews. І перше місце посів Страсбург у Франції.
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Які ярмарки визнали найдоступнішими у Європі?
Різдвяні ярмарки – це величезна частина святкового сезону для мільйонів людей, але навіть щось таке просте, як нерівна місцевість, довга дорога від доступної парковки чи відсутність відповідних зручностей, може серйозно ускладнити святкування для людей з обмеженою мобільністю.
І дослідження показало, що доступність тут не визначається тільки однією ознакою – ринок може мати чудові зручності для людей з інвалідністю. Але якщо доводиться долати велику відстань від зупинки чи парковки, це однаково може створити перешкоди.
Попри те, що саме Страсбург посів перше місце, одразу за ним розташувався Бірмінгем у Великій Британії – його оцінили на 88,36 бала зі 100. Це місто у Вест-Мідлендсі було єдиним, що отримало найвищі оцінки за доступність: відвідувачі перебувають за 110 метрів від доступного туалету, за 158 метрів від паркування та за 113 метрів від громадського транспорту без сходів.
Але Німеччина, що є батьківщиною перших різдвяних ярмарків, зайняла чотири місця у першій десятці – зокрема й Баден-Баден, що посів третє місце.
Ось 10 найкращих доступних різдвяних ярмарків у Європі:
- Страсбург, Франція – 88,49
- Бірмінгем, Велика Британія – 88,36
- Баден-Баден, Німеччина – 69,92
- Франкфурт, Німеччина – 67,51
- Відень, Австрія – 66,25
- Роттердам, Нідерланди – 66,02
- Лондон, Велика Британія – 60,89
- Дрезден, Німеччина – 60,79
- Нюрнберг, Німеччина – 59,65
- Манчестер, Велика Британія – 56,60
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