В Европе проходит немало рождественских ярмарок / Pexels
Перед Рождеством многие люди планируют поездки за границу – и посещение рождественской ярмарки в это время становится обязательной частью туристической программы. Но чтобы в полной мере насладиться отдыхом, нужно выбрать подходящий город.
Новое исследование показало, какие именно ярмарки в Европе являются наиболее доступными – и не только по цене, но и по доле неровных поверхностей, расстоянию до общественного транспорта и расстоянию до туалетов, пишет Euronews. Первое место занял Страсбург во Франции.
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Какие ярмарки признали самыми доступными в Европе?
Рождественские ярмарки – это важная часть праздничного сезона для миллионов людей, но даже такая мелочь, как неровная местность, долгий путь от доступной парковки или отсутствие соответствующих удобств, может серьезно осложнить празднование для людей с ограниченной мобильностью.
И исследование показало, что доступность здесь определяется не только одним признаком – ярмарка может иметь отличные удобства для людей с инвалидностью. Но если приходится преодолевать большое расстояние от остановки или парковки, это все равно может создать препятствия.
Несмотря на то, что именно Страсбург занял первое место, сразу за ним расположился Бирмингем в Великобритании – его оценили в 88,36 балла из 100. Этот город в Уэст-Мидлендсе был единственным, получившим самые высокие оценки по доступности: посетители находятся в 110 метрах от доступного туалета, в 158 метрах от парковки и в 113 метрах от общественного транспорта без лестниц.
Но Германия, которая является родиной первых рождественских ярмарок, заняла четыре места в первой десятке – в том числе Баден-Баден, занявший третье место.
Вот 10 лучших доступных рождественских ярмарок в Европе:
- Страсбург, Франция – 88,49
- Бирмингем, Великобритания – 88,36
- Баден-Баден, Германия – 69,92
- Франкфурт, Германия – 67,51
- Вена, Австрия – 66,25
- Роттердам, Нидерланды – 66,02
- Лондон, Великобритания – 60,89
- Дрезден, Германия – 60,79
- Нюрнберг, Германия – 59,65
- Манчестер, Великобритания – 56,60
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