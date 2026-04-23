Українцям підготуватися: ринок роботи у Польщі змінюється

Ситуація на ринку праці в Польща поступово ускладнюється. Експерти попереджають про зростання конкуренції за вакансії та довший пошук роботи.

За інформацією GUS (Головне статистичне управління Польщі), у березні середня валова зарплата в корпоративному секторі становила 9 652,19 злотих.

Це на 6,6% більше, ніж торік, і на 5,7% більше порівняно з лютим 2026 року. Водночас зайнятість у секторі підприємств скоротилася: на 0,9% у річному вимірі та на 0,1% – у місячному.

Що це означає для працівників?

Аналітики зазначають, що попит на працівників залишається слабким, а тиск на зростання зарплат поступово зменшується. Водночас перспективи ринку оцінюються як невизначені. Додаткові ризики створює подорожчання витрат бізнесу, зокрема через геополітичну напруженість на Близькому Сході, що може особливо вдарити по галузях із низькою рентабельністю.

Економісти також звертають увагу, що нинішні темпи зростання зарплат залишаються нижчими за середні показники останніх п'яти років. А динаміка зайнятості фактично не змінюється вже кілька років поспіль, без ознак покращення.



У результаті, як прогнозують у PZU, роботодавці найматимуть обережніше, що означає посилення конкуренції серед кандидатів і збільшення часу пошуку роботи. Паралельно може зрости популярність альтернативних форм зайнятості – зокрема цивільно-правових договорів або відкриття власного бізнесу.

Важливо! Як пише видання InPoland, 17 квітня 2026 року набули чинності досить значні зміни щодо обов'язкових медичних оглядів на підприємствах. Зокрема, нові правила передбачають запровадження електронних медичних звітів.

