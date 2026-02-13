Шок для ринку праці: Польща готується замінити українців іншими мігрантами

Польща, яка останні роки значною мірою спиралася на українських працівників, поступово стикається з новою реальністю: потенціал трудової міграції з України може вичерпуватися. У зв'язку з цим країна має активніше відкриватися для робітників з інших держав і водночас посилювати інтеграцію вже наявних іммігрантів.

Як пише In Poland з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna, польський ринок праці потребує нових джерел робочої сили, аби підтримувати економічне зростання.

Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), яке цитує Polskie Radio, станом на кінець липня 2025 року в країні працювало 1 106 300 іноземців. Це на 6,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли кількість іноземних працівників становила 1 041 600 осіб.

Іноземці наразі складають 6,7% усіх працівників у Польщі, однак цей показник усе ще значно нижчий, ніж у провідних економіках ЄС. Наприклад, у Німеччині частка іноземців у робочій силі вже перевищує 15%.

Які плани польського уряду?

Польська урядова стратегія на 2025 – 2030 роки передбачає, що для збереження темпів зростання ВВП частка іноземців на ринку праці має зрости щонайменше до 12% до 2030 року. Це означає, що загальна кількість працюючих мігрантів повинна збільшитися до 1,8 – 2 мільйонів осіб.

Наразі в Польщі працюють громадяни більш ніж 150 країн, однак найбільшою групою залишаються українці. У липні 2025 року в Польщі налічувалося 741 000 українських працівників, що на 5,7% більше, ніж у 2024 році. Українці становлять близько 67% від усіх іноземців, які працюють у країні.

Втім, експерти попереджають, що ресурси міграції з України поступово вичерпуються. Так, Міжнародний валютний фонд зазначає, що частка українських біженців працездатного віку зростає: у 2022 році вона становила 65%, через два роки досягла 70%. Однак МВФ наголошує, що подальший приплив українських працівників може сповільнитися, тому Польща має активніше залучати людей з інших країн і робити ставку на кращу інтеграцію іммігрантів.



Потенціал українських працівників згасає / Фото Unsplash

Які спеціальності у дефіциті в Польщі?

Польща підготувала проєкт постанови для спрощення працевлаштування іноземців у дефіцитних професіях. Мовиться про такі спеціальності як:

інженери (технологи, будівельники, механіки, електрики);

лікарі без спеціалізації або в процесі її отримання;

медичні спеціалісти з вищими ступенями кваліфікації;

медсестри та акушерки;

викладачі іноземних мов;

програмісти застосунків, розробники та адміністратори баз даних;

оператори енергетичного обладнання;

асистенти викладачів;

покрівельники, сантехніки, трубопровідники;

водії автобусів та трамваїв.

Згідно з проєктом, постанова має запрацювати через 14 днів після публікації в Журналі законів.