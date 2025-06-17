У Польщі не вистачає працівників: у яких галузях найбільший попит

У Польщі в багатьох галузях не вистачає людей. Ця тенденція спостерігається по всій країні, хоч у деяких регіонах ситуація краща.

Департамент економіки та фінансів Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві й Офіс інвестицій та економічних циклів (BIEC) повідомив, що індекс барометра пропозицій роботи у травні склав 257,8 бала, залишившись майже на тому ж рівні, що й у квітні (257,9 балів). Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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У яких сферах найбільший попит

З 1 червня 2025 року повіти можуть створювати списки "заборонених професій" у Польщі для іноземців.

Проте аналіз експертів свідчить про те, що в країні продовжує зростати попит на робітників фізичної праці, зокрема у сфері будівництва. Крім того, бракує людей у сферах туризму, освіти та охорони здоров’я.

Також останнім часом побільшало вакансій з пошуку представників професій, які вимагають точних наук або інженерної освіти, зокрема в IT-професії.

Крім того, аналітики помітили, що за останній місяць весни найбільше нових оголошень про роботу з’явилося у сферах нерухомості, закупівлі та маркетингу.

Щодо сфери послуг та професій, пов’язаних із соціальними та юридичними науками, то ситуація не змінилася.

Найбільший попит на нових працівників зафіксували у:

Підляському воєводстві,

Люблінському воєводстві,

Свєнтокшиському воєводстві.

Саме там у травні з'являлося найбільше нових оголошень про роботу. Натомість значне зниження публікування вакансій помітили у: Любуському, Поморському та Шльонському воєводствах.

До слова, наразі найнижчий попит спостерігається на графічних дизайнерів, працівників кол-центрів та спеціалістів з управління персоналом – кількість вакансій на ці посади значно скоротилася.