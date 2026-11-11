Канада прискорить розгляд міграційних заяв від українців: рішення ухвалять вже скоро

Канада розглядає можливість прискорити розгляд заяв на отримання дозволів на постійне проживання від українців. Та стосуватиметься це лише тих людей, що вже перебувають у країні.

Про ухвалення подібної постанови повідомили у Міністерстві імміграції Канади, пише "Укрінформ".

Що відомо про розгляд міграційних заяв від українців?

У Канаді планують запровадити квоту на посвідки на постійне проживання для українців. Завдяки їй планують вже у 2027 році обробити решту заяв за програмою возз'єднання родин. Прийом нових заявок за цією програмою Канада припинила ще в жовтні 2024 року.

Очікується, що ще 18 800 людей отримають дозволи на постійне проживання за цією програмою. Також у відомстві додали, що усі українці, які можуть претендувати на дозволи на постійне проживання за прискореною процедурою, вже живуть та працюють у Канаді. Відтак вони роблять внесок у розвиток країни, але стикаються з суттєвими затримками й невпевненістю щодо свого статусу.

А ось додаткова квота дозволить міністерству швидше обробляти заявки, скоротити час очікування й дотриматися гуманітарних зобов'язань.

Міністерка імміграції, громадянства та біженців Канади Лена Матледж Діаб вже провела зустріч з представниками Конгресу українців Канади, щоб повідомити їх про ці зміни.

Українсько-канадська громада вітає нові кроки, оголошені урядом і покликані до кінця 2027 року розв'язати проблему затримок із програмою воззʼєднання родин українців. Ми вдячні міністерці Матледж Діаб за готовність дослухатися до позиції української громади,

– заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

Про створення тимчасової імміграційної програми для українців у Канаді заявили ще в жовтні 2023 року. І попри те, що програма мала тривати лише рік, зараз ще приблизно 19 000 заявників очікують на остаточне рішення щодо свого статусу.