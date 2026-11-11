Канада прискорить розгляд міграційних заяв від українців: рішення ухвалять вже скоро

Про ухвалення подібної постанови повідомили у Міністерстві імміграції Канади, пише "Укрінформ".

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Що відомо про розгляд міграційних заяв від українців?

У Канаді планують запровадити квоту на посвідки на постійне проживання для українців. Завдяки їй планують вже у 2027 році обробити решту заяв за програмою возз'єднання родин. Прийом нових заявок за цією програмою Канада припинила ще в жовтні 2024 року.

Очікується, що ще 18 800 людей отримають дозволи на постійне проживання за цією програмою. Також у відомстві додали, що усі українці, які можуть претендувати на дозволи на постійне проживання за прискореною процедурою, вже живуть та працюють у Канаді. Відтак вони роблять внесок у розвиток країни, але стикаються з суттєвими затримками й невпевненістю щодо свого статусу.

А ось додаткова квота дозволить міністерству швидше обробляти заявки, скоротити час очікування й дотриматися гуманітарних зобов'язань.

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Міністерка імміграції, громадянства та біженців Канади Лена Матледж Діаб вже провела зустріч з представниками Конгресу українців Канади, щоб повідомити їх про ці зміни.

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Українсько-канадська громада вітає нові кроки, оголошені урядом і покликані до кінця 2027 року розв'язати проблему затримок із програмою воззʼєднання родин українців. Ми вдячні міністерці Матледж Діаб за готовність дослухатися до позиції української громади– заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

Про створення тимчасової імміграційної програми для українців у Канаді заявили ще в жовтні 2023 року. І попри те, що програма мала тривати лише рік, зараз ще приблизно 19 000 заявників очікують на остаточне рішення щодо свого статусу.