Канада ускорит рассмотрение миграционных заявлений от украинцев: решение будет принято в ближайшее время

В Канаде ускорят рассмотрение миграционных заявлений от украинцев / Коллаж 24 Канала
Канада рассматривает возможность ускорить рассмотрение заявлений на получение разрешений на постоянное проживание от украинцев. Однако это коснется только тех людей, которые уже находятся в стране.
О принятии подобного постановления сообщили в Министерстве иммиграции Канады, пишет "Укринформ".
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Что известно о рассмотрении миграционных заявлений от украинцев?
В Канаде планируют ввести квоту на виды на жительство для украинцев. Благодаря ей планируется уже в 2027 году обработать оставшиеся заявления по программе воссоединения семей. Прием новых заявок по этой программе Канада прекратила еще в октябре 2024 года.
Ожидается, что еще 18 800 человек получат разрешения на постоянное проживание по этой программе. Также в ведомстве добавили, что все украинцы, которые могут претендовать на разрешения на постоянное проживание по ускоренной процедуре, уже живут и работают в Канаде. Таким образом, они вносят вклад в развитие страны, но сталкиваются с существенными задержками и неопределенностью относительно своего статуса.
А вот дополнительная квота позволит министерству быстрее обрабатывать заявки, сократить время ожидания и выполнить гуманитарные обязательства.
Министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Лена Матледж Диаб уже провела встречу с представителями Конгресса украинцев Канады, чтобы проинформировать их об этих изменениях.
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Украинско-канадская община приветствует новые шаги, объявленные правительством и призванные к концу 2027 года решить проблему задержек с программой воссоединения семей украинцев. Мы благодарны министру Матледж Диаб за готовность прислушаться к позиции украинской общины
О создании временной иммиграционной программы для украинцев в Канаде было объявлено еще в октябре 2023 года. И несмотря на то, что программа должна была длиться всего год, сейчас еще примерно 19 000 заявителей ожидают окончательного решения относительно своего статуса.
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