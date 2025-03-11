Роскошные панорамы на океан, озера и горы: какие цены на номера в 10 лучших отелях Европы

В последние годы в туристической индустрии наметилась тенденция, когда отдыхающие отдают предпочтение получению максимальных впечатлений от путешествия. Этот сдвиг особенно заметен в сфере проживания, где путешественники, ранее ориентировавшиеся на бюджетные варианты размещения, теперь готовы тратить больше.

24 канал сообщает, что Europe's Best Destinations, известный туристический портал, обнародовал именно для таких туристов свой список 10 лучших отелей Европы на 2025 год. Эти заведения отличаются своим стремлением предоставлять гостям эксклюзивность, роскошь и незабываемые впечатления.

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Названы 10 лучших отелей Европы

Престижный отель Reid's Palace, A Belmond, расположенный в Фуншале на португальском острове Мадейра, возглавил рейтинг.

Этот отель с видом на Атлантический океан предлагает ухоженные сады, пейзажи на вершины скал и классический английский послеобеденный чай на террасе. Гости могут исследовать вулканическое побережье Мадейры, расслабиться у бассейна или отправиться на прогулку по леваде,

– отмечают авторы исследования.

Гости, желающие остановиться в этом роскошном отеле, должны рассчитывать на то, что за самый простой номер придется заплатить не менее 500 евро за ночь.

Reid's Palace, A Belmond на Мадейре: смотрите фото

Hotel Croatia в городе Цавтат, Хорватия, занял второе место. Стоимость ночевки в этом заведении начинается от 250 евро.

Престижный Grand Hotel Tremezzo, расположен на живописном берегу озера Комо в Италии, вошел в тройку лучших отелей в этом рейтинге. Этот отель, стоимость ночевки в котором начинается от 900 евро, славится своими роскошными номерами и потрясающими видами.

Grand Hotel Tremezzo на Комо: смотрите фото

Интересно: Италия предлагает 28 000 евро за переезд в местную деревню.

А отель Jardin Tecina на испанском острове Гомера был признан самым доступным вариантом размещения с ценами от 180 евро. Этот отель занимает десятое место в рейтинге Europe's Best Destinations.

10 лучших отелей Европы в 2025-м:

Reid's Palace, Мадейра, Португалия – одна ночь от 500 евро; Hotel Croatia, Цавтат, Хорватия – одна ночь от 250 евро; Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Италия – одна ночь от 900 евро; Octant Vila Monte, Алгарви, Португалия – одна ночь от 230 евро; The Scarlet Hotel & Spa, Корнуолл, Великобритания – одна ночь от 275 фунтов; Les Sources de Caudalie, Мартильяк, Франция – одна ночь от 300 евро; Marques de Riscal, Ла-Риоха, Испания – одна ночь от 350 евро; Euphoria Retreat, Мистрас, Греция – одна ночь от 400 евро; Petunia Hotel, остров Ибица, Испания – одна ночь от 400 евро; Jardin Tecina Hotel, остров Гомора, Испания – одна ночь от 180 евро.

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