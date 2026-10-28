Германия может ввести 12-часовой рабочий день: вот что это изменит для иностранцев

В Германии рассматривают возможность введения 12-часового рабочего дня. Кроме того, среди мер рассматриваются сокращение годовых квот для стран Западных Балкан вдвое и введение значительно более строгих требований к знанию немецкого языка.

В предложенной модели предусмотрен перерасчет отработанных часов в недельном формате. Это означает, что в одни дни работники смогут работать больше, а в другие – меньше, пишет Digi24.

Как будет работать 12-часовой рабочий день в Германии?

В настоящее время законодательство Германии ограничивает рабочий день 8 часами. Но временно его можно продлить до 10 часов – впрочем, только при условии, что сверхурочные часы компенсируются соответствующими периодами отдыха.

А вот новая схема позволит работодателям использовать смены продолжительностью до 12 часов в самые напряженные периоды. При этом работники смогут получить дополнительные выходные или сокращенные смены в другие дни недели.

Немецкий бизнес поддерживает эту меру и утверждает, что именно гибкость является ключевым фактором для сохранения промышленной конкурентоспособности. Между тем профсоюзы уже бьют тревогу.

Они опасаются, что физическая перегрузка может значительно повлиять на здоровье работников, а также на баланс между карьерой и семейной жизнью. Кроме того, есть еще один важный момент – часы, наработанные в течение длинной смены, не гарантируют увеличения дохода в конце месяца.

Но в Германии готовятся не только ослабить правила труда внутри страны, но и хотят вдвое сократить количество рабочих виз, выдаваемых по льготным схемам для работников из соседних регионов.

В частности, уже с января 2027 года годовая квота для стран Западных Балкан будет сокращена с 50 000 до 25 000 разрешений в год. Ранее это правило обеспечивало упрощенное трудоустройство, в частности, для граждан Сербии.

Инициатива уже вызвала сопротивление со стороны Федерального агентства по трудоустройству: ведомство ведет дела более 546 000 работников из этого региона в Германии. Причем более половины из них занимают квалифицированные должности.

Чиновники убеждены, что ограничение доступа к иностранной рабочей силе может парализовать и без того уязвимые отрасли экономики: транспорт, логистику, гостиничный сектор и строительство.

А вот третье изменение вступит в силу уже в ноябре и касается интеграции мигрантов: экзамен по немецкому языку для них станет более строгим. Он необходим для получения уровня B1, права на постоянное проживание и гражданства.