Німеччина може запровадити 12-годинний робочий день: ось що це змінить для іноземців

У запропонованій моделі передбачений перерахунок відпрацьованих годин у тижневому форматі. Це означає, що в одні дні працівники зможуть працювати більше, а в інші – менше, пише Digi24.

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Як працюватиме 12-годинний робочий день у Німеччині?

Наразі законодавство Німеччини обмежує робочий день 8 годинами. Але тимчасово його можна продовжити й до 10 годин – втім, тільки за умови, що понаднормові години компенсуються відповідними періодами відпочинку.

А ось нова схема дозволить працедавцям використовувати зміни аж до 12 годин у найбільш напружені періоди. Тим часом працівники зможуть отримати додаткові вихідні чи скорочені зміни в інші дні тижня.

Німецький бізнес підтримує цей захід та стверджує, що саме гнучкість є ключовою для збереження промислової конкурентоспроможності. Тим часом профспілки вже б'ють на сполох.

Там переймаються, що фізичне перенавантаження може значно вплинути на здоров'я працівників, а також на баланс між кар'єрою та сімейним життям. Окрім того, є ще один важливий момент – години, зібрані в довгу зміну, не гарантують збільшений дохід наприкінці місяця.

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Але в Німеччині готуються не лише послабити правила роботи всередині країни, але й хочуть вдвічі скоротити кількість робочих віз, що видають через пільгові схеми для працівників з сусідніх регіонів.

Зокрема, вже з січня 2027 року річна квота для Західних Балкан буде зменшена з 50 000 до 25 000 дозволів на рік. Правило раніше забезпечувало спрощене працевлаштування зокрема для громадян Сербії.

Ініціатива вже викликала опір з боку Федерального агентства з працевлаштування: установа веде справи понад 546 000 працівників з регіону в Німеччині. І понад половина з цих працівників обіймають кваліфіковані посади.

Чиновники переконані, що блокування доступу до іноземної робочої сили може паралізувати вже вразливі галузі економіки: транспорт, логістику, готельний сектор та будівництво.

А ось третя зміна почне діяти вже у листопаді та стосується інтеграції мігрантів: іспит з німецької мови для них стане суворішим. Він необхідний для того, аби отримати рівень B1, право на постійне проживання та громадянство.