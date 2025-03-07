Чтобы выразить любовь и уважение: какие цветы чаще всего дарят на 8 марта в разных странах

Ни одно 8 марта не проходит без цветов у каждой женщины. Таким образом выражают свою любовь, уважение и благодарность.

В праздник красоты и нежности цветы часто передают чувства, которые невозможно выразить словами. Накануне праздника 24 канал выяснил, какие цветочные композиции дарят во всем мире в Международный женский день.

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Какие цветы дарят на 8 марта

Мимоза

Мимоза, яркий желтый цветок, является выдающимся символом Международного женского дня, особенно в Италии и некоторых других европейских странах. Эти цветы, ассоциируются с нежностью, женственностью и приходом весны, также известны своим замечательным ароматом и долговечностью.

Тюльпаны

С приходом весны тюльпаны становятся вечным выбором для цветочных композиций. Эти яркие цветы доступны в различных цветах, каждый из которых имеет свое особое значение. Красные тюльпаны символизируют любовь и страсть, а розовые – нежность и благодарность. Желтые тюльпаны вызывают чувство радости и тепла, а белые – ассоциируются с чистотой и искренностью.

8 марта мужчины во многих странах мира дарят именно тюльпаны своим любимым. Поэтому эти цветы считаются традиционными в этот день.

Розы

Розы всегда в тренде, и 8 марта – не исключение. По всему миру эти цветы разлетаются в цветочных магазинах с бешеной скоростью.

Гиацинты

Гиацинты символизируют возрождение, энергию и позитив. Их нежный аромат способствует созданию яркой весенней атмосферы, что делает их популярным вариантом для празднований и торжеств. Примечательно, что родиной гиацинта считается Голландия, поэтому часто вместо тюльпанов здесь дарят гиацинты.



Гиацинты особенно популярны в Голландии / Фото Unsplash

Нарциссы

Нарциссы, известны своей символикой новых начинаний и обновления весны, становятся популярным подарком в женский день. Эти яркие цветы, идеально подходящие для матерей, бабушек и коллег, особенно почитают в Китае. В культуре этой страны нарциссы рассматриваются как знак радости, успеха и праздничных торжеств.

Орхидеи

Эти цветы славятся своей элегантностью, таинственностью и утонченной красотой, что делает их идеальным вариантом для тех, кто стремится поразить более изысканным подарком. Они популярны в Юго-Восточной Азии, а именно юг Китая, Филиппины и Индонезия.