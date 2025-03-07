У свято краси та ніжності квіти часто передають почуття, які неможливо висловити словами. Напередодні свята 24 канал з'ясував, які квіткові композиції дарують у всьому світі у Міжнародний жіночий день.

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Які квіти дарують на 8 березня

Мімоза

Мімоза, яскрава жовта квітка, є визначним символом Міжнародного жіночого дня, особливо в Італії та деяких інших європейських країнах. Ці квіти, що асоціюються з ніжністю, жіночністю та приходом весни, також відомі своїм чудовим ароматом та довговічністю.

Тюльпани

З приходом весни тюльпани стають вічним вибором для квіткових композицій. Ці яскраві квіти доступні в різноманітних кольорах, кожен з яких має своє особливе значення. Червоні тюльпани символізують любов і пристрасть, а рожеві – ніжність і вдячність. Жовті тюльпани викликають почуття радості і тепла, а білі – асоціюються з чистотою і щирістю.

8 березня чоловіки в багатьох країнах світу дарують саме тюльпани своїм коханим. Тому ці квіти вважаються традиційними в цей день.

Троянди

Троянди завжди в тренді, і 8 березня – не виняток. По всьому світу ці квіти розлітаються у квіткових крамницях з шаленою швидкістю.

Гіацинти

Гіацинти символізують відродження, енергію та позитив. Їх ніжний аромат сприяє створенню яскравої весняної атмосфери, що робить їх популярним варіантом для святкувань та урочистостей. Примітно, що батьківщиною гіацинта вважається Голландія, тому часто замість тюльпанів тут дарують гіацинти.



Гіацинти особливо популярні в Голландії / Фото Unsplash

Нарциси

Нарциси, відомі своєю символікою нових починань та оновлення весни, стають популярним подарунком в жіночий день. Ці яскраві квіти, що ідеально підходять для матерів, бабусь і колег, особливо шанують у Китаї. У культурі цієї країни нарциси розглядаються як знак радості, успіху і святкових урочистостей.

Орхідеї

Ці квіти славляться своєю елегантністю, таємничістю та витонченою красою, що робить їх ідеальним варіантом для тих, хто прагне вразити більш вишуканим подарунком. Вони популярні у Південно-Східній Азії, а саме південь Китаю, Філіппіни й Індонезія.