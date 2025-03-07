Зокрема, в більшості культур свято сприймається як можливість вшанувати роль жінки у суспільстві, їхню боротьбу за гендерну рівність і досягнення у цьому. Тому рішенням ООН від 1977 року цей день має назву Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Читайте також У яких країнах не святкують 8 березня

В яких країнах та як святкують 8 березня у світі розповідає 24 Канал.

Де у світі святкують 8 березня на державному рівні

8 березня продовжує відзначатися як державне свято в багатьох пострадянських країнах:

Ангола;

Азербайджан;

Вірменія;

Афганістан;

Білорусь;

Буркіна-Фасо;

В'єтнам;

Гвінея-Бісау;

Грузія;

Замбія;

Казахстан;

Камбоджа;

Киргизстан;

Куба;

Лаос;

Молдова;

Монголія;

Росія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Уганда;

Узбекистан;

Україна;

Еритрея.

В яких країнах святкують, але по-іншому

У деяких країнах 8 березня не визнається офіційним державним святом. Традиційно чоловіки не дарують жінкам подарунків і тюльпанів у цей день. Натомість свято розглядається насамперед як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

США

У значному історичному контексті ця країна визнана батьківщиною Міжнародного жіночого дня. Однак, сьогодні 8 березня в Сполучених Штатах широко не святкується. Натомість весь березень присвячений вшануванню жінок та їхніх досягнень у різних сферах.

Велика Британія

8 березня в Британії це звичайний робочий день. Якщо в Лондоні чоловіки несуть квіти, то велика ймовірність того, що ці люди є іммігрантами зі Східної Європи. Тим часом різні жіночі правозахисні рухи та організації по всій країні проводять мітинги, щоб відсвяткувати цей важливий день і виступити на захист прав жінок.

Німеччина

До 1990 року Німеччина була розділена на Західну Німеччину та Німецьку Демократичну Республіку (НДР), де 8 березня офіційно відзначалося під впливом радянських практик. Після возз'єднання більшість німців перенесли акцент на вшанування жінок у травні – на День матері. Попри цю зміну, феміністичні групи та ліві політичні організації продовжують проводити мітинги 8 березня.

Італія

З 1946 року квітка мімози слугує символом Міжнародного жіночого дня в Італії, який відзначається 8 березня. Культурною особливістю є те, що багато італійських жінок вважають за краще святкувати цей день у компанії подруг, а не разом з чоловіками. Варто зазначити, що 8 березня не є державним святом у країні.

Польща

У Польщі Міжнародний жіночий день слугує нагодою для підвищення обізнаності про права жінок та просування гендерної рівності. У цей день жінки святкують разом з чоловіками, які традиційно дарують їм квіти, невеликі подарунки та солодощі.



Як і де у світі святкують 8 березня / Фото Unsplash

По всій країні організовуються різноманітні заходи, щоб підкреслити значний внесок жінок у суспільство та наголосити на постійній важливості досягнення гендерної рівності.

Китай

8 березня в Китаї визнано особливим днем для жінок, хоча і не є державним святом. У цей день багато жінок мають скорочений робочий день. Святкування в першу чергу зосереджені на заміжніх жінках і жінках старше 35 років, які отримують привітання і побажання.

Крім того, 7 березня молоді жінки відзначають окреме свято, відоме як "День юних красунь".

Франція

У Франції 8 березня відзначається як День боротьби за права жінок. Міста по всій країні організовують тематичні соціальні заходи, спрямовані на просування та захист прав жінок. Цього року колектив Grève féministe разом з кількома профспілками очолює загальнонаціональний страйк і демонстрації, спрямовані на боротьбу з нерівністю.

Іспанія

Феміністки організовують в місті День жіночого протесту, під час якого відбувається низка демонстрацій та мітингів, покликаних висловити їхнє невдоволення.