Зокрема, в більшості культур свято сприймається як можливість вшанувати роль жінки у суспільстві, їхню боротьбу за гендерну рівність і досягнення у цьому. Тому рішенням ООН від 1977 року цей день має назву Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.
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В яких країнах та як святкують 8 березня у світі розповідає 24 Канал.
Де у світі святкують 8 березня на державному рівні
8 березня продовжує відзначатися як державне свято в багатьох пострадянських країнах:
- Ангола;
- Азербайджан;
- Вірменія;
- Афганістан;
- Білорусь;
- Буркіна-Фасо;
- В'єтнам;
- Гвінея-Бісау;
- Грузія;
- Замбія;
- Казахстан;
- Камбоджа;
- Киргизстан;
- Куба;
- Лаос;
- Молдова;
- Монголія;
- Росія;
- Таджикистан;
- Туркменістан;
- Уганда;
- Узбекистан;
- Україна;
- Еритрея.
В яких країнах святкують, але по-іншому
У деяких країнах 8 березня не визнається офіційним державним святом. Традиційно чоловіки не дарують жінкам подарунків і тюльпанів у цей день. Натомість свято розглядається насамперед як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.
- США
У значному історичному контексті ця країна визнана батьківщиною Міжнародного жіночого дня. Однак, сьогодні 8 березня в Сполучених Штатах широко не святкується. Натомість весь березень присвячений вшануванню жінок та їхніх досягнень у різних сферах.
- Велика Британія
8 березня в Британії це звичайний робочий день. Якщо в Лондоні чоловіки несуть квіти, то велика ймовірність того, що ці люди є іммігрантами зі Східної Європи. Тим часом різні жіночі правозахисні рухи та організації по всій країні проводять мітинги, щоб відсвяткувати цей важливий день і виступити на захист прав жінок.
- Німеччина
До 1990 року Німеччина була розділена на Західну Німеччину та Німецьку Демократичну Республіку (НДР), де 8 березня офіційно відзначалося під впливом радянських практик. Після возз'єднання більшість німців перенесли акцент на вшанування жінок у травні – на День матері. Попри цю зміну, феміністичні групи та ліві політичні організації продовжують проводити мітинги 8 березня.
- Італія
З 1946 року квітка мімози слугує символом Міжнародного жіночого дня в Італії, який відзначається 8 березня. Культурною особливістю є те, що багато італійських жінок вважають за краще святкувати цей день у компанії подруг, а не разом з чоловіками. Варто зазначити, що 8 березня не є державним святом у країні.
- Польща
У Польщі Міжнародний жіночий день слугує нагодою для підвищення обізнаності про права жінок та просування гендерної рівності. У цей день жінки святкують разом з чоловіками, які традиційно дарують їм квіти, невеликі подарунки та солодощі.
Як і де у світі святкують 8 березня / Фото Unsplash
По всій країні організовуються різноманітні заходи, щоб підкреслити значний внесок жінок у суспільство та наголосити на постійній важливості досягнення гендерної рівності.
- Китай
8 березня в Китаї визнано особливим днем для жінок, хоча і не є державним святом. У цей день багато жінок мають скорочений робочий день. Святкування в першу чергу зосереджені на заміжніх жінках і жінках старше 35 років, які отримують привітання і побажання.
Крім того, 7 березня молоді жінки відзначають окреме свято, відоме як "День юних красунь".
- Франція
У Франції 8 березня відзначається як День боротьби за права жінок. Міста по всій країні організовують тематичні соціальні заходи, спрямовані на просування та захист прав жінок. Цього року колектив Grève féministe разом з кількома профспілками очолює загальнонаціональний страйк і демонстрації, спрямовані на боротьбу з нерівністю.
- Іспанія
Феміністки організовують в місті День жіночого протесту, під час якого відбувається низка демонстрацій та мітингів, покликаних висловити їхнє невдоволення.