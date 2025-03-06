Однак ставлення до Міжнародного жіночого дня та його святкування значно різниться залежно від культурних, історичних та політичних особливостей кожної країни. Про це пише 24 Канал.

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Які країни не святкують 8 березня

Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня, має різний статус і рівень популярності у світі.

У деяких державах це офіційне свято з вихідним днем, тоді як в інших – звичайний робочий день або не відзначається взагалі. Наприклад:

У Болгарії 8 березня не є державним святом.

У Великій Британії 8 березня є звичайним робочим днем без особливих традицій святкування. Лише деякі рухи та організації за права жінок проводять мітинги цього дня.

У Франції це свято не є популярним, його відзначають переважно комуністи та представники лівих політичних сил.

В Ізраїлі Міжнародний жіночий день не святкується на державному рівні, тому він не є вихідним днем. Однак популярність свята зростає з кожним роком.

У Сполучених Штатах Америки 8 березня не є офіційним святом, проте весь березень присвячений жінкам. У країні проводяться різні заходи, присвячені їхнім досягненням.

Нагадаємо, що ООН запровадила Міжнародний жіночий день у 1997 році на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок.

Важливою темою цього дня є рух за права жінок та привертання уваги до таких питань, як гендерна рівність, сексизм, репродуктивні права та насильство.