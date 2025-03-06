Однако отношение к Международному женскому дню и его празднованию значительно отличается в зависимости от культурных, исторических и политических особенностей каждой страны. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие страны не празднуют 8 марта

Международный женский день, который отмечается 8 марта, имеет разный статус и уровень популярности в мире.

В некоторых государствах это официальный праздник с выходным днем, тогда как в других – обычный рабочий день или не отмечается вообще. Например:

В Болгарии 8 марта не является государственным праздником.

В Великобритании 8 марта является обычным рабочим днем без особых традиций празднования. Лишь некоторые движения и организации за права женщин проводят митинги в этот день.

Во Франции этот праздник не является популярным, его отмечают преимущественно коммунисты и представители левых политических сил.

В Израиле Международный женский день не празднуется на государственном уровне, поэтому он не является выходным днем. Однако популярность праздника растет с каждым годом.

В Соединенных Штатах Америки 8 марта не является официальным праздником, однако весь март посвящен женщинам. В стране проводятся различные мероприятия, посвященные их достижениям.

Напомним, что ООН ввела Международный женский день в 1997 году в память о культурных, политических и социально-экономических достижениях женщин.

Важной темой этого дня является движение за права женщин и привлечение внимания к таким вопросам, как гендерное равенство, сексизм, репродуктивные права и насилие.