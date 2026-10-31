Популярный аэропорт в Европе закроют на целый месяц: вот куда будут перенаправлять пассажиров

В ноябре туристам будет значительно сложнее попасть в популярный среди путешественников город в Италии –, ведь аэропорт там придется закрыть на целый месяц.

Аэропорт Неаполя – один из самых загруженных аэропортов во всей Италии. Но уже в ноябре 2026 года его придется временно закрыть для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте аэропорта.

Почему закроют аэропорт в Неаполе?

Аэропорт, по предварительным данным, не будет работать с 1 по 30 ноября. Там планируют провести масштабные работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы. В то же время на сайте аэропорта отметили, что часть рейсов будет перенаправлена из Неаполя в соседний город Салерно.

Именно оттуда будут выполняться рейсы по 15 внутренним и международным направлениям. Среди самолетов, которые будут перенаправляться, также есть рейсы авиакомпаний Ryanair, easyJet, Aeroitalia, ITA Airways, Aeroitalia, Transavia, Vueling, Air Arabia Maroc, flydubai, Eurowings, Iberia, Transavia France, Air Cairo и Neos.

А чтобы облегчить жизнь пассажирам, которым придется изменить место прилета или вылета, в ноябре запустят специальные автобусные рейсы между площадью Гарибальди в Неаполе и аэропортом Салерно. Автобусы будут курсировать в обоих направлениях.

Также планируется увеличить частоту движения автобусов между аэропортом Салерно и железнодорожным вокзалом города. Впрочем, что касается других рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Неаполя в ноябре, пассажирам необходимо уточнить информацию у своих авиакомпаний.