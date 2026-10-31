Популярний аеропорт у Європі закриють на цілий місяць: ось куди перенаправлятимуть пасажирів

Аеропорт Неаполя – це один з найбільш завантажених аеропортів у всій Італії. Але вже в листопаді 2026 року його доведеться тимчасово закрити для проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті аеропорту.

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Чому закриють аеропорт в Неаполі?

Аеропорт, за попередніми повідомленнями, не працюватиме з 1 по 30 листопада. Там планують провести масштабні роботи з відновлення злітно-посадкової смуги. Водночас на сайті установи зазначили, що частину рейсів будуть перенаправляти з Неаполя до сусіднього міста Салерно.

Саме звідти будуть виконувати рейси за одразу 15 внутрішніми та міжнародними напрямками. Серед літаків, що перенаправлятимуть, також є рейси від авіакомпаній Ryanair, easyJet, Aeroitalia, ITA Airways, Aeroitalia, Transavia, Vueling, Air Arabia Maroc, flydubai, Eurowings, Iberia, Transavia France, Air Cairo та Neos.

А для того, аби полегшити життя пасажирам, яким доведеться змінити місце прильоту чи вильоту, в листопаді запустять спеціальні автобусні рейси між площею Гарібальді в Неаполі та аеропортом Салерно. Курсуватимуть автобуси в обох напрямках.

Також планують збільшити частоту руху автобусів між аеропортом Салерно та залізничним вокзалом міста. Втім, щодо інших рейсів, що мали вилітати з аеропорту Неаполя у листопаді, пасажирам потрібно уточнити інформацію у своїх авіакомпаніях.