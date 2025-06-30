Европу уже накрыла аномальная жара: температура бьет рекорды

Экстремально жаркая погода уже накрыла ряд европейских стран. Из-за аномально высокой температуры власти уже начали вводить "красный" – наивысший уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Аномальная жара в Европе

Экстремальная жара уже несколько дней "выжигает" Португалию, Францию, Италию и Грецию. В то же время южная Европа переживает значительную жару этим летом впервые.

Власти нескольких стран уже выпустили новые предупреждения об опасности для здоровья. В Турции из-за лесных пожаров уже эвакуировали более 50 000 человек.

В воскресенье в Италии в 21 из 27 городов объявили самый высокий уровень жары. Количество обращений в больницы в некоторых жарких регионах, в частности, Тоскане, выросло на 20%. Местным жителям советуют не выходить на улицу с 11:00 до 18:00.

Во Франции предупреждение о жаре впервые в истории охватило почти весь материк. Метеорологическое агентство объявило 88% административных территорий вторым по величине оранжевым предупреждением о жаре. В Министерстве экологии заявили, что это "беспрецедентный случай".

В субботу в испанском городе Эль-Гранадо зафиксировали рекорд за всю историю метеонаблюдений в июне. Так, температура достигла +46 градусов. Предыдущий рекорд, +45,2 градуса, зарегистрировали еще в 1965 году.

По данным метеорологического агентства Aemet, воскресенье стало самым жарким 29 июня в Испании за всю историю наблюдений, которые ведут с 1950 года. Ожидается, что жара продержится до четверга.

Метеорологическая служба Германии заявила, что жаркая и сухая погода повышают риск лесных пожаров. Некоторые города вводят ограничения на забор воды.

Также СМИ сообщали, что в Португалии в 7 из 18 округов уже действует "красный" уровень опасности. Ожидается, что температура пойдет на спад в среду.

В Лондоне 30 июня столбики термометров достигли +29,7 градуса, побив рекорд 2001 года.

По прогнозу метеорологов, уже в ближайшие дни в Англии температура воздуха превысит +30 градусов. В Лондоне и на юго-востоке может достичь +34 градусов.