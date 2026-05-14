"Там много обманывают": украинка рассказала, как искать квартиру в Германии

Поиск квартиры за рубежом – это непростая задача, а Германия к тому же известна особенно строгим отношением к арендаторам. Поэтому украинка, которая переезжала в этой стране уже аж 4 раза, поделилась способами, которыми она ищет жилье.

Где искать жилье в Германии?

По словам девушки, только с поиском в правильных приложениях жилье в Германии можно найти не за годы.

Kleinanzaigen

Это приложение блогерша считает самым полезным. В Германии она в целом переезжала уже 4 раза, и 3 из них квартиру нашла именно здесь.

Именно на этом приложении я нашла свою квартиру в Мюнхене за 870 евро в месяц,

– поделилась девушка.

Главное правило удачного поиска жилья – это часто проверять предложения и очень быстро на них реагировать, если находится что-то удачное.

WG-Gesucht

В этом приложении можно найти не только квартиры, но и отдельные комнаты под аренду, поэтому оно идеально подходит для студентов. В отличие от нескольких других сайтов для поиска жилья, здесь цены, по словам украинки, "адекватные".

Также блогерша советует еще три сайта, что похожи между собой. Там есть хорошие варианты, но на более высокую ценовую категорию:

immonet.de;

immowelt;

ImmoScout24.

И все же я не так сильно их люблю, потому что, кроме дорогих вариантов, там много обманывают, поэтому будьте осторожны. Но как вариант их можно попробовать,

– добавила украинка.

Напоследок украинка рассказала о еще одном "секретном" приложении по поиску жилья для людей, живущих в Баварии. Объявлений там не так много, но все они качественные и по доступной цене – он называется wsb-bayern.

Какие есть особенности аренды в Германии?

Украинцы, что только переезжают в Германию, могут быть не готовыми к некоторым моментам по аренде, которые "вылезают" только когда в руках уже оказываются ключи от квартиры. В частности, будьте готовы к тому, что квартира может оказаться абсолютно пустой – ни шкафчиков на кухне, ни столешниц, ни мебели в гостиной.

При этом за наличие в квартире мебели арендодатели могут взимать дополнительную плату, пишет The Guardian – и часто они этим пользуются. Эта лазейка в законодательстве, что обычно контролирует повышение арендной платы, позволяет лендлордам повышать стоимость жилья.

Обычно меблированные квартиры обходятся на 20 – 40% дороже. Но немцы обычно выбирают пустые квартиры, ведь арендуют их не на год-два, а надолго. И такой тип помещения позволяет полностью подстроить жилье под свой вкус.

Что стоит знать украинцам перед арендой?

Украинка, что арендовала жилье в Германии, поделилась собственным опытом – и предупредила, что даже незначительные ошибки могут впоследствии обойтись в большую сумму денег. Еще перед подписанием договора женщина советует сделать следующее: сфотографировать все поверхности, счетчики и зафиксировать состояние жилья – ведь впоследствии любую поломку могут попытаться "повесить" на арендатора.

Особенно важно фиксировать счетчики: коммунальные услуги в Германии начисляются только раз в год, и порой случаются ошибки, которые обходятся в кругленькую сумму.