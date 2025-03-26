Новые строгие правила для туристов на Бали: что придумали на этот раз и сколько придется платить

Правительство Бали в Индонезии объявило о новых правилах для иностранных туристов, посещающих остров. Они касаются прежде всего надлежащей одежды и поведения туристов в религиозных местах, ритуалах и общественных местах.

Также власти провинции введут туристический налог. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на WeLoveBali.

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На Бали ужесточают правила для туристов

Новые правила, направлены на продвижение ответственного туризма, требуют, чтобы каждого посетителя Бали сопровождал лицензированный местный гид. Ожидается, что эти гиды, знакомы с экологией, традициями и культурной историей острова, помогут уменьшить случаи неподобающего поведения среди туристов.

Стремясь повысить безопасность дорожного движения, власти Бали объявили и об ужесточении правил для иностранных водителей. Отныне туристы должны иметь действительное международное или индонезийское водительское удостоверение.

Кроме того, водители должны придерживаться дресс-кода, который запрещает носить слишком откровенную одежду, и обязаны носить шлемы во время управления мотоциклами.



Правила вождения мотоциклами на Бали / Фото Unsplash

Также власти планируют уделять больше внимания легальности размещения туристов: их призывают бронировать комнаты только в лицензированных отелях и других объектах размещения.

На Бали категорически запрещается входить в святилища храмов во время религиозной церемонии или молитвы, если посетитель сам не планирует в ней участвовать. Лазание по священным деревьям, осквернение святых мест или демонстрация неуважительного поведения вблизи храмов также запрещены,

– отмечается в заявлении.

Запрещается мусорить, сквернословить в общественных местах, участвовать в несанкционированной предпринимательской деятельности или работать без надлежащих виз, или разрешений.

Будет и налог

Правительство объявило и о введении обязательного туристического сбора в размере 150 000 рупий (примерно 9 долларов), который нужно будет оплатить по прибытии на остров.

Эта инициатива призвана поддержать сохранение окружающей среды и поддержку местной инфраструктуры.

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