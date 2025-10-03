Местами 40 сантиметров снега: зима ударила по Балканам
- На Балканах наблюдается резкое ухудшение погодных условий с температурами на 15 градусов ниже нормы и мощными снежными бурями.
- В Болгарии и Сербии снегопады продлятся до субботы, с возможностью выпадения еще до 10 сантиметров снега.
На Балканах наблюдается резкое ухудшение погодных условий. Температура воздуха на 15 градусов ниже нормы, что сопровождается мощными снежными бурями.
Сообщается о значительных снегопадах во многих странах, в том числе в Болгарии и Сербии. Прогнозы показывают, что такие погодные условия в этой части Европы будут продолжаться, пишет 24 Канал со ссылкой на podroze.onet.
Как Балканы переживают снег в октябре?
Мощный зимний шторм пронесся по южной Европе, принеся в регион значительные снегопады. Снежные бури особенно поразили Балканы, где, по сообщениям, снегопады прошли не только в высокогорье, но и в городах, расположенных ниже.
Многочисленные видео в Интернете отражают интенсивность зимней непогоды. В пятницу утром столица Болгарии, София, подверглась неожиданному снежному покрову, несмотря на то, что расположена на высоте около 595 метров над уровнем моря.
Город Софию в Болгарии заснежило: смотрите видео
Снег покрыл не только Болгарию, но и Сербию. Особенно сильно пострадали горные районы, где выпало еще больше снега. По сообщениям, снежный покров в этих регионах достиг от 30 до 40 сантиметров и продолжает падать.
Сербию накрыл снегопад: смотрите видео
Сербская метеорологическая служба отмечает, что легкий снежный покров можно наблюдать на высоте до 200 метров над уровнем моря.
Смотрите, как заснежило Сербию: фото
По прогнозам, снегопад в этих регионах Европы продлится как минимум до субботы, в некоторых районах за это время может выпасть еще до 10 сантиметров снега.
Хотя с воскресенья ожидается улучшение погодных условий, жителям следует готовиться к сохранению низких температур, поскольку ночные минимумы будут опускаться значительно ниже нуля – до 0 градусов по Цельсию.
Какие еще регионы охватили стихии?
3 октября Болгария столкнулась со значительными наводнениями. Курортные зоны, такие как Елените, Несебр и Солнечный берег начали эвакуацию жителей.
29 сентября на побережье Вьетнама произошла природная катастрофа. Тайфун Буалой принес с собой сильные ветры и дождь.
А еще раньше – 22 сентября, на севере Италии, в частности в Милане и провинции Комо, прошли масштабные наводнения и оползни из-за значительных осадков.