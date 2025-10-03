Подекуди 40 сантиметрів снігу: зима вдарила по Балканах
- На Балканах спостерігається різке погіршення погодних умов з температурами на 15 градусів нижче норми та потужними сніжними бурями.
- У Болгарії та Сербії снігопади триватимуть до суботи, із можливістю випадання ще до 10 сантиметрів снігу.
На Балканах спостерігається різке погіршення погодних умов. Температура повітря на 15 градусів нижче норми, що супроводжується потужними сніжними бурями.
Повідомляється про значні снігопади в багатьох країнах, в тому числі в Болгарії та Сербії. Прогнози показують, що такі погодні умови в цій частині Європи триватимуть, пише 24 Канал з посиланням на podroze.onet.
Як Балкани переживають сніг у жовтні?
Потужний зимовий шторм пронісся південною Європою, принісши в регіон значні снігопади. Сніжні бурі особливо вразили Балкани, де, за повідомленнями, снігопади пройшли не лише у високогір'ї, але й у містах, розташованих нижче.
Численні відео в Інтернеті відображають інтенсивність зимової негоди. У п'ятницю вранці столиця Болгарії, Софія, зазнала несподіваного снігового покриву, попри те, що розташована на висоті близько 595 метрів над рівнем моря.
Сніг вкрив не лише Болгарію, а й Сербію. Особливо сильно постраждали гірські райони, де випало ще більше снігу. За повідомленнями, сніговий покрив у цих регіонах сягнув від 30 до 40 сантиметрів і продовжує падати.
Сербська метеорологічна служба зазначає, що легкий сніговий покрив можна спостерігати на висоті до 200 метрів над рівнем моря.
За прогнозами, снігопад у цих регіонах Європи триватиме щонайменше до суботи, в деяких районах за цей час може випасти ще до 10 сантиметрів снігу.
Хоча з неділі очікується покращення погодних умов, мешканцям слід готуватися до збереження низьких температур, оскільки нічні мінімуми опускатимуться значно нижче нуля – до 0 градусів за Цельсієм.
Які ще регіони охопили стихії?
