Сейм против: в Польше отвергли предложение Навроцкого наказывать "за пропаганду бандеризма"

Польский Сейм не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого по уменьшению помощи украинцам и введению уголовной ответственности за пропаганду так называемого "бандеризма" в стране.

Документ также предусматривал ужесточение наказания за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Польское радио".

Что предусматривал законопроект Навроцкого?

Известно, что соответствующий законопроект появился после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую новую редакцию закона о помощи украинцам, которые находятся в Польше, в августе 2025 года.

В основном он дублировал большинство положений по постепенному сворачиванию части вспомогательных мероприятий в отношении украинцев, которые уже были включены в правительственный закон, принятого и подписанного в конце сентября.

В своем законопроекте Навроцкий также предложил нормы, которых не было в правительственном законе, в частности, относительно повышения наказания за незаконное пересечение польской границы, сроком до 5 лет лишения свободы.

Также в документе он предлагал увеличение границ наказания за организацию незаконного пересечения границы, которое бы предусматривало от 2 до 12 лет лишения свободы. Третье предложенное изменение касалось "бандеризма".

Так, Кароль Навроцкий предлагал введение уголовного наказания за пропаганду так называемого "бандеризма" и деятельности ОУН-УПА, приравнивая это к пропаганде нацизма, коммунизма или фашизма.

Что решил Сейм?

Во время первого чтения законопроекта в октябре были поданы два предложения по его отклонению. И уже в пятницу, 7 ноября, большинство депутатов Сейма поддержало эти предложения во время голосования.

За отклонение проекта проголосовали 244 депутата, 198 были против, трое воздержались,

– говорится в публикации.

Что этому предшествовало?