Сейм проти: у Польщі відкинули пропозицію Навроцького карати "за пропаганду бандеризму"

Польський Сейм не підтримав законопроєкт президента Кароля Навроцького щодо зменшення допомоги українцям і запровадження кримінальної відповідальності за пропаганду так званого "бандеризму" в країні.

Документ також передбачав посилення покарання за незаконний перетин кордону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Польське радіо".

Що передбачав законопроєкт Навроцького?

Відомо, що відповідний законопроєкт з'явився після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню нову редакцію закону про допомогу українцям, які перебувають у Польщі, у серпні 2025 року.

Здебільшого він дублював більшість положень щодо поступового згортання частини допоміжних заходів стосовно українців, які вже були включені до урядового закону, ухваленого і підписаного наприкінці вересня.

У своєму законопроєкті Навроцький також запропонував норми, яких не було в урядовому законі, зокрема, стосовно підвищення покарання за незаконний перетин польського кордону, терміном до 5 років позбавлення волі.

Також у документі він пропонував збільшення меж покарання за організацію незаконного перетину кордону, яке б передбачало від 2 до 12 років позбавлення волі. Третя запропонована зміна стосувалася "бандеризму".

Так, Кароль Навроцький пропонував запровадження кримінального покарання за пропаганду так званого "бандеризму" та діяльності ОУН-УПА, прирівнюючи це до пропаганди нацизму, комунізму чи фашизму.

Що вирішив Сейм?

Під час першого читання законопроєкту у жовтні були подані дві пропозиції щодо його відхилення. І вже у п’ятницю, 7 листопада, більшість депутатів Сейму підтримала ці пропозиції під час голосування.

За відхилення проєкту проголосували 244 депутати, 198 були проти, троє утрималися,

– ідеться у публікації.

Що цьому передувало?