Украинцы, живущие в Польше и желающие пользоваться государственной медицинской помощью, обязаны добровольно застраховаться в Национальном фонде здоровья – иначе за услуги врачей придется платить из собственного кармана.

Уже с 5 марта 2026 все украинцы, что в Польше имеют статус UKR, но не имеют медицинского страхования или не работают, автоматически потеряли право на бесплатную медицинскую помощь, пишет InPoland.

Кто имеет доступ к бесплатной медицине в Польше?

В новом правиле есть несколько исключений– на безвозмездную помощь медиков все же можно рассчитывать в неотложных случаях, а также она предоставляется беременным женщинам., детям и жертвам насилия. Но в целом украинцы имеют право на бесплатные медицинские услуги, только если платят взносы на медицинское страхование.– например, по трудовому договору или договору доверенности. Или они могут пользоваться услугами частной медицины.

Для украинцев, что не работают, но не хотят обращаться в частные клиники, есть третий вариант, но он может оказаться слишком дорогим.

Медицинские учреждения в Польше уже начали выставлять счета за услуги украинцам, что не имеют страхования– в частности, только Мазовецкая Брудновская больница 2026 уже выставила украинцам 72 счета за лечение, и большинство из них остаются неоплаченными.

Для того, чтобы и дальше получать услуги в больницах бесплатно, украинцы, которые не имеют работы или находятся в долгосрочном неоплачиваемом отпуске, могут добровольно застраховаться в Национальный фонд здоровья. Условием является наличие польского адреса и готовность оплатить сбор.

Ставкой взноса на медицинское страхование является 9% от расчетной базы– задекларированного ежемесячного дохода, какой, впрочем, не может быть меньше среднемесячной зарплаты в корпоративном секторе. За апрель, июнь и май 2026 г. этот ежемесячный взнос составляет как минимум 835 злотых. И сумма увеличивается, если в уплате взносов был перерыв.

В случае, если она превышает 3 месяца, придется заплатить дополнительный взнос, сумма которого колеблется от 20 до 200% от базы страховых взносов. Поэтому украинцы и поляки часто узнают, что заключить добровольное соглашение невозможно без единовременной выплаты в 17 000– 18 000 злотых.

Что еще следует знать украинцам в Польше?

Уже с 1 мая в Польше изменятся правила для работников, работающих в частных компаниях. По-новому будут начисляться трудовой стаж, и в него будут включать большее количество видов деятельности. Но для этого работники должны самостоятельно подтвердить эти дополнительные периоды., направив заявку в ZUS.

На то, чтобы сделать это, они будут два года. В государственном секторе эти нормы начали действовать еще раньше, с 1 января 2026 года.