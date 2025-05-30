Украинцам в Праге дают деньги за переезд из общежития: сколько платят и как податься

Украинцы в Праге, которые проживают в общежитиях, могут получить одноразовую финансовую помощь на переезд в арендованное жилье. Это касается тех, кто имеет в Чехии временную защиту.

Воспользоваться этой возможностью можно будет до конца 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.

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Размер помощи

Сумма помощи на переезд из общежития зависит от количества людей в семье.

Справка. Если в семье 1 или 2 человека, то выдают до 60 000 крон, если 3 – 4 человека – до 84 000 крон, а если же это большая семья из более 5 человек, то можно получить до 108 000 крон.

Эти средства могут покрыть залог, первую арендную плату, комиссию агентству недвижимости и административные расходы. Деньги выплачивают после подписания договора аренды.

В то же время есть важные условия: арендовать можно только жилое помещение, зарегистрировано в кадастре как "byt". Также договор должен быть заключен с владельцем напрямую или его официальным представителем – субаренду не позволяют.

Кто может получить выплату

Единовременную денежную помощь на переезд из общежития могут получить украинцы, которые:

имеют действительную временную защиту и продлили ее;

непрерывно проживали в государственном общежитии минимум с 1 января 2023 года (и могут это подтвердить договорами или квитанциями об оплате);

имеют легальный доход (официально трудоустроены, или имеют достаточную гумпомощь для оплаты жилья).

Как податься на помощь В Праге реализацией программы занимается Caritas. Заявки принимаются через сайт или по телефону (736 764 706). Также можно лично обратиться в офис на ул. Лондонской, 44.

Заметим, что получить до 108 тысяч крон на переезд из общежития можно и в других регионах Чехии.