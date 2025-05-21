Такую возможность инициировали для того, чтобы поддержать уязвимых беженцев, которые потеряли или вскоре потеряют место в общежитии, и помочь им перейти к самостоятельной аренде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
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На что можно рассчитывать
Помощь оказывают только при заключении стандартного договора аренды. Средства выплачивают в форме единовременной денежной выплаты, которая поможет покрыть основные расходы при переезде: залог, услуги риэлтора, арендную плату и коммуналку.
Сумма зависит от размера домохозяйства:
- 1 – 2 человека могут получить до 60 000 крон;
- 3 – 4 человека – до 84 000 крон;
- 5 и более человек – до 108 000 крон.
Кроме этого, Meet 2 Grow предлагает помочь с поиском жилья, в коммуникации и в оформлении документов.
Куда обращаться за помощью?
Заявку можно подать на сайте Meet 2 Grow. Проект финансируется при поддержке Европейского Союза в рамках операционной программы Фонда убежища, миграции, интеграции и бюджета чешского МВД.
Кто может получить помощь
Воспользоваться помощью могут украинцы, которые:
- Имеют действительную временную защиту, выданную до 31 декабря 2023 года, и должным образом ее продлили.
- Проживали в государственном гуманитарном жилье в Среднечешском крае до 31 декабря 2023.
- Сейчас проживают в том же общежитии на условиях самооплаты по договору о проживании.
- Хотят переехать в арендованное жилье, но сталкиваются с финансовыми, административными или языковыми трудностями.
К слову, ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Чехии для комфортной жизни.