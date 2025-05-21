Такую возможность инициировали для того, чтобы поддержать уязвимых беженцев, которые потеряли или вскоре потеряют место в общежитии, и помочь им перейти к самостоятельной аренде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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На что можно рассчитывать

Помощь оказывают только при заключении стандартного договора аренды. Средства выплачивают в форме единовременной денежной выплаты, которая поможет покрыть основные расходы при переезде: залог, услуги риэлтора, арендную плату и коммуналку.

Сумма зависит от размера домохозяйства:

1 – 2 человека могут получить до 60 000 крон;

3 – 4 человека – до 84 000 крон;

5 и более человек – до 108 000 крон.

Кроме этого, Meet 2 Grow предлагает помочь с поиском жилья, в коммуникации и в оформлении документов.

Куда обращаться за помощью? Заявку можно подать на сайте Meet 2 Grow. Проект финансируется при поддержке Европейского Союза в рамках операционной программы Фонда убежища, миграции, интеграции и бюджета чешского МВД.

Кто может получить помощь

Воспользоваться помощью могут украинцы, которые:

Имеют действительную временную защиту, выданную до 31 декабря 2023 года, и должным образом ее продлили.

Проживали в государственном гуманитарном жилье в Среднечешском крае до 31 декабря 2023.

Сейчас проживают в том же общежитии на условиях самооплаты по договору о проживании.

Хотят переехать в арендованное жилье, но сталкиваются с финансовыми, административными или языковыми трудностями.

К слову, ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Чехии для комфортной жизни.