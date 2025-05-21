Таку можливість ініціювали для того, щоб підтримати вразливих біженців, які втратили або незабаром втратять місце в гуртожитку, і допомогти їм перейти до самостійної оренди. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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На що можна розраховувати

Допомогу надають лише при укладенні стандартного договору оренди. Кошти виплачують у формі одноразової грошової виплати, яка допоможе покрити основні витрати при переїзді: заставу, послуги рієлтора, орендну плату та комуналку.

Сума залежить від розміру домогосподарства:

1 – 2 людини можуть отримати до 60 000 крон;

3 – 4 людини – до 84 000 крон;

5 і більше людей – до 108 000 крон.

Окрім цього, Meet 2 Grow пропонує допомогти з пошуком житла, у комунікації та в оформленні документів.

Куди звертатись за допомогою? Заявку можна подати на сайті Meet 2 Grow. Проєкт фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках операційної програми Фонду притулку, міграції, інтеграції та бюджету чеського МВС.

Хто може отримати допомогу

Скористатися допомогою можуть українці, які:

Мають дійсний тимчасовий захист, виданий до 31 грудня 2023 року, і належно його продовжили.

Проживали у державному гуманітарному житлі у Середньочеському краї до 31 грудня 2023.

Наразі проживають у тому ж гуртожитку на умовах самооплати за договором про проживання.

Хочуть переїхати до орендованого житла, але стикаються з фінансовими, адміністративними або мовними труднощами.

До слова, раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти в Чехії для комфортного життя.