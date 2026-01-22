Вслед за Польшей: популярная страна Европы планирует урезать права беженцев из Украины
- Чешская парламентская коалиция планирует изменения в миграционное законодательство, которые могут ограничить права украинских беженцев.
- Политики пока не уточняют конкретные изменения, но обсуждение уже вызвало беспокойство среди украинских беженцев в Чехии.
Новая парламентская коалиция Чехии планирует внести значительные изменения в миграционное законодательство подобно тому, как это уже сделала Польша. В частности, некоторые "преимущества", которые получают украинские беженцы, заберут.
О планах изменений в законодательство в отношении мигрантов заявил спикер парламента и лидер движения SPD Томио Окамура, пишет Idnes.cz.
Интересно В ГПСУ рекомендуют обходить один пункт пропуска из-за забастовки поляков
Что изменится для украинских беженцев в Чехии?
Томио Окамура заявил, что невозможно оставлять "безопасность граждан Чешской республики на втором плане" и продолжать предоставлять защиту людям, которые повторно нарушают закон. Кроме того, он заявил, что закон "должен действовать одинаково для всех".
Также политик раскритиковал решение ЕС продлить режим временной защиты для беженцев из Украины до марта 2027 года.
Но пока чешские популисты ограничиваются лишь общими угрозами, пишет "Радио Свобода". Политики не вдаются в конкретику, и пока непонятно, какие именно изменения планируют внести в законодательство. Но даже разговоров о возможных ограничениях достаточно, чтобы украинские беженцы в Чехии начали волноваться.
Беженцы чувствуют, что настроение в обществе меняется, и есть риск, что до сих пор положительное отношение государства к ним может существенно измениться. Ощущение "непрошеного гостя" среди украинских беженцев и среди иностранцев в целом в последнее время усиливается,
– рассказала руководитель юридического отдела Интеграционного центра в Праге Павла Розумовская.
Между тем Станислава Сладекова из Организации помощи беженцам заявила, что некоторые политики "сознательно разжигают ненависть к украинскому сообществу" и подают именно беженцев как причину социальных и экономических проблем в Чехии.
Что еще нужно знать украинским беженцам в Европе?
В Германии заговорили о возможной депортации украинцев, и под угрозой оказалась одна группа людей. В частности, говорится о некоторых лицах без официального вида на жительство и только по официальному запросу из Украины.
Меняет правила для украинцев также и Италия – поэтому всем беженцам, проживающих в этой стране, стоит узнать об изменениях, начинающих действовать с 2026 года.