Про плани змін до законодавства щодо мігрантів заявив спікер парламенту та лідер руху SPD Томіо Окамура, пише Idnes.cz.

Що зміниться для українських біженців у Чехії?

Томіо Окамура заявив, що неможливо залишати "безпеку громадян Чеської республіки на другому плані" та продовжувати надавати захист людям, які повторно порушують закон. Окрім того, він заявив, що закон "має діяти однаково для усіх".

Також політик розкритикував рішення ЄС продовжити режим тимчасового захисту для біженців з України до березня 2027 року.

Та наразі чеські популісти обмежуються лише загальними погрозами, пише "Радіо Свобода". Політики не вдаються в конкретику, і наразі незрозуміло, які саме зміни планують внести у законодавство. Та навіть розмов про можливі обмеження достатньо, аби українські біженці в Чехії почали хвилюватися.

Біженці відчувають, що настрій у суспільстві змінюється, і є ризик, що досі позитивне ставлення держави до них може суттєво змінитися. Відчуття "непрошеного гостя" серед українських біженців і серед іноземців загалом останнім часом посилюється,

– розповіла керівниця юридичного відділу Інтеграційного центру в Празі Павла Розумовська.

Тим часом Станіслава Сладекова з Організації допомоги біженцям заявила, що деякі політики "свідомо розпалюють ненависть до української спільноти" та подають саме біженців як причину соціальних та економічних проблем у Чехії.

