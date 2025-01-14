Долгий и непростой путь: как получить статус беженца в Германии

Украинцы, которые ищут убежища в Германии, могут оформить статус беженца. Однако этот процесс довольно долгий и сложный.

На самом деле значительно быстрее оформить временную защиту. Оба статуса дают право на проживание, медицинское обслуживание, социальную поддержку, образование и трудоустройство. Об этом пишет 24 Канал.

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Как оформить статус беженца в Германии

Однако все же если человек хочет оформить статус беженца, то это необходимо сделать на территории Германии или на ее границе.

Как податься на оформление статуса беженца: пошагово

По прибытии сообщите местным властям или пограничной службе, что вы ищете убежища.

Заявление о предоставлении убежища подают в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF). Если вы обратитесь в полицию, пограничников или любой другой официальный орган, вас направят в ближайший приемный центр.

В приемном центре вас зарегистрируют. Вы должны будете предоставить личные данные и предоставить документы удостоверение личности. Однако если документов нет, это не станет препятствием.

После этого вам предоставят временное жилье, питание и базовую медицинскую помощь. Вы также получите временное удостоверение – "Aufenthaltsgestattung". Это специальное разрешение на пребывание на время рассмотрения дела.

Далее вы должны будете провести интервью с представителями BAMF – это самая важная часть процесса. Нужно будет подробно объяснить, почему вы ищете убежище. Важно предоставить все возможные доказательства (документы, свидетельства, медицинские справки и т.д.).

После интервью BAMF рассматривает дело и принимает решение. Есть несколько вариантов результата. Кроме статуса беженца, они могут предоставить субсидиарную защиту (если есть серьезная угроза жизни из-за войны или насилия) или дополнительное разрешение на пребывание (если вас нельзя депортировать по гуманитарным причинам).

Процесс может длиться несколько месяцев или даже лет в зависимости от сложности дела. Пока вы ожидаете решения, нужно соблюдать правила приемного центра и сотрудничать с властями.



Получить статус беженца сложнее, чем временную защиту / Getty Images

Людей со статусом беженца обычно расселяют в центры первичного приема (Erstaufnahmeeinrichtung). Беженцы проживают в общих комнатах и полностью обеспечиваются питанием.

Через некоторое время их перенаправляют в новое место жительства, преимущественно это общежития.

Обратите внимание. Люди, которые получили статус беженца по этой процедуре, не могут путешествовать, пока продолжается предоставление убежища.

Также вам могут отказать в предоставлении статуса беженца. В таком случае вы имеете право подать апелляцию в административный суд, и для этого лучше воспользоваться помощью адвоката.

А в случае положительного решения вы получите вид на жительство. А еще сможете посещать курсы немецкого языка, получать финансовую помощь и поддержку для интеграции.

Однако все эти права вы получите даже в том случае, если оформите временную защиту по параграфу §24 Закона о пребывании иностранцев. Такой статус позволяет переселенцам получить вид на жительство без необходимости прошения об убежище.

Более того, у людей со статусом временного больше свободы действий в плане путешествий, поиска работы и жилья.

Как оформить временную защиту в Германии

Для оформления временной защиты необходимо обратиться в местное ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde), где нужно предоставить загранпаспорт и, при необходимости, свидетельства о рождении детей.

После регистрации выдается временный документ (Fiktionsbescheinigung), который подтверждает легальное пребывание в стране до получения официального вида на жительство. Процедура бесплатная, значительно проще и быстрее, чем оформление статуса беженца.