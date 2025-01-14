Насправді значно швидше оформити тимчасовий захист. Обидва статуси надають право на проживання, медичне обслуговування, соціальну підтримку, освіту та працевлаштування. Про це пише 24 Канал.

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Як оформити статус біженця у Німеччині

Однак все ж якщо людина хоче оформити статус біженця, то це необхідно зробити на території Німеччини або на її кордоні.

Як податися на оформлення статусу біженця: покроково

Під час прибуття повідомте місцеву владу або прикордонну службу, що ви шукаєте притулку.

Заяву про надання притулку подають у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців (BAMF). Якщо ви звернетеся до поліції, прикордонників чи будь-якого іншого офіційного органу, вас направлять до найближчого приймального центру.

У приймальному центрі вас зареєструють. Ви повинні будете надати особисті дані та надати документи посвідчення особи. Однак якщо документів немає, це не стане перешкодою.

Після цього вам нададуть тимчасове житло, харчування та базову медичну допомогу. Ви також отримаєте тимчасове посвідчення – "Aufenthaltsgestattung". Це спеціальний дозвіл на перебування на час розгляду справи.

Далі ви повинні будете провести інтерв'ю з представниками BAMF – це найважливіша частина процесу. Потрібно буде детально пояснити, чому ви шукаєте притулок. Важливо надати всі можливі докази (документи, свідчення, медичні довідки тощо).

Після інтерв'ю BAMF розглядає справу й ухвалює рішення. Є кілька варіантів результату. Окрім статусу біженця, вони можуть надати субсидіарний захист (якщо є серйозна загроза життю через війну чи насильство) або додатковий дозвіл на перебування (якщо вас не можна депортувати з гуманітарних причин).

Процес може тривати кілька місяців або навіть років залежно від складності справи. Поки ви очікуєте рішення, потрібно дотримуватися правил приймального центру та співпрацювати з владою.



Отримати статус біженця складніше, ніж тимчасовий захист / Getty Images

Людей зі статусом біженця зазвичай розселяють у центри первинного прийому (Erstaufnahmeeinrichtung). Біженці проживають у загальних кімнатах та повністю забезпечуються харчуванням.

Через деякий час їх перенаправляють у нове місце проживання, переважно це гуртожитки.

Зверніть увагу. Люди, які отримали статус біженця за цією процедурою, не можуть подорожувати, поки триває надання притулку.

Також вам можуть відмовити в наданні статусу біженця. У такому випадку ви маєте право подати апеляцію до адміністративного суду, і для цього краще скористатися допомогою адвоката.

А у випадку позитивного рішення ви отримаєте дозвіл на проживання. А ще зможете відвідувати курси німецької мови, отримувати фінансову допомогу та підтримку для інтеграції.

Однак всі ці права ви отримаєте навіть в тому випадку, якщо оформите тимчасовий захист за параграфом §24 Закону про перебування іноземців. Такий статус дає змогу переселенцям отримати дозвіл на проживання без потреби прохання про притулок.

Ба більше, у людей зі статусом тимчасового більше свободи дій в плані подорожей, пошуку роботи та житла.

Як оформити тимчасовий захист у Німеччині

Для оформлення тимчасового захисту необхідно звернутися до місцевого відомства у справах іноземців (Ausländerbehörde), де потрібно надати закордонний паспорт та, за потреби, свідоцтва про народження дітей.

Після реєстрації видається тимчасовий документ (Fiktionsbescheinigung), який підтверджує легальне перебування в країні до отримання офіційного дозволу на проживання. Процедура безплатна, значно простіша та швидша, аніж оформлення статусу біженця.