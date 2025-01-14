Насправді значно швидше оформити тимчасовий захист. Обидва статуси надають право на проживання, медичне обслуговування, соціальну підтримку, освіту та працевлаштування. Про це пише 24 Канал.
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Як оформити статус біженця у Німеччині
Однак все ж якщо людина хоче оформити статус біженця, то це необхідно зробити на території Німеччини або на її кордоні.
Як податися на оформлення статусу біженця: покроково
- Під час прибуття повідомте місцеву владу або прикордонну службу, що ви шукаєте притулку.
- Заяву про надання притулку подають у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців (BAMF). Якщо ви звернетеся до поліції, прикордонників чи будь-якого іншого офіційного органу, вас направлять до найближчого приймального центру.
- У приймальному центрі вас зареєструють. Ви повинні будете надати особисті дані та надати документи посвідчення особи. Однак якщо документів немає, це не стане перешкодою.
- Після цього вам нададуть тимчасове житло, харчування та базову медичну допомогу. Ви також отримаєте тимчасове посвідчення – "Aufenthaltsgestattung". Це спеціальний дозвіл на перебування на час розгляду справи.
- Далі ви повинні будете провести інтерв'ю з представниками BAMF – це найважливіша частина процесу. Потрібно буде детально пояснити, чому ви шукаєте притулок. Важливо надати всі можливі докази (документи, свідчення, медичні довідки тощо).
- Після інтерв'ю BAMF розглядає справу й ухвалює рішення. Є кілька варіантів результату. Окрім статусу біженця, вони можуть надати субсидіарний захист (якщо є серйозна загроза життю через війну чи насильство) або додатковий дозвіл на перебування (якщо вас не можна депортувати з гуманітарних причин).
Процес може тривати кілька місяців або навіть років залежно від складності справи. Поки ви очікуєте рішення, потрібно дотримуватися правил приймального центру та співпрацювати з владою.
Отримати статус біженця складніше, ніж тимчасовий захист / Getty Images
Людей зі статусом біженця зазвичай розселяють у центри первинного прийому (Erstaufnahmeeinrichtung). Біженці проживають у загальних кімнатах та повністю забезпечуються харчуванням.
Через деякий час їх перенаправляють у нове місце проживання, переважно це гуртожитки.
Зверніть увагу. Люди, які отримали статус біженця за цією процедурою, не можуть подорожувати, поки триває надання притулку.
Також вам можуть відмовити в наданні статусу біженця. У такому випадку ви маєте право подати апеляцію до адміністративного суду, і для цього краще скористатися допомогою адвоката.
А у випадку позитивного рішення ви отримаєте дозвіл на проживання. А ще зможете відвідувати курси німецької мови, отримувати фінансову допомогу та підтримку для інтеграції.
Однак всі ці права ви отримаєте навіть в тому випадку, якщо оформите тимчасовий захист за параграфом §24 Закону про перебування іноземців. Такий статус дає змогу переселенцям отримати дозвіл на проживання без потреби прохання про притулок.
Ба більше, у людей зі статусом тимчасового більше свободи дій в плані подорожей, пошуку роботи та житла.
Як оформити тимчасовий захист у Німеччині
Для оформлення тимчасового захисту необхідно звернутися до місцевого відомства у справах іноземців (Ausländerbehörde), де потрібно надати закордонний паспорт та, за потреби, свідоцтва про народження дітей.
Після реєстрації видається тимчасовий документ (Fiktionsbescheinigung), який підтверджує легальне перебування в країні до отримання офіційного дозволу на проживання. Процедура безплатна, значно простіша та швидша, аніж оформлення статусу біженця.