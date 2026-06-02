Едут туда все меньше: количество беженцев в популярной стране Европы резко падает

Европа принимает немало беженцев – и одна страна в течение длительного времени оставалась невероятно популярной для них из-за хороших выплат, стабильной экономики и социального обеспечения. Впрочем, в последнее время мигрантов там все меньше.

в 2025 году в Германию переехали примерно 1,48 миллиона человек – а это аж на 13% меньше, чем за год до того, пишет DW. Но уменьшается и количество людей, уезжающих из страны. Впрочем, здесь падение не такое резкое – всего на 2%.

Почему в Германию едет меньше беженцев?

Чистая миграция, то есть разница между иммиграцией и эмиграцией, в Германии в 2025 году составила примерно 235 тысяч человек – а это аж на 45% меньше, чем в 2024 году. Одна из причин такого резкого сокращения – это уменьшение количества мигрантов из основных направлений, где люди ищут убежища.

Например, миграция из Сирии сократилась на 67%, а из Афганистана – на 41%. Меньший приток людей зафиксировали и из Украины – поток беженцев уменьшился на 21%. При этом, что интересно, не так заинтересованы в переезде в Германию и граждане других стран ЕС – а немцы все чаще эмигрируют в Австрию, Испанию и Швейцарию.



В Германию в 2025 году ехало меньше украинцев / Фото Pexels

В Германии растет внутренняя миграция

А вот в пределах страны зафиксировали примерно 996 тысяч перемещений между федеральными землями. Только в 2025 году Берлин потерял 12 тысяч жителей, а вот в Бранденбурге появилось 9 тысяч новых людей.

К слову, именно в Германии украинцы составляют значительную часть рабочей силы. И новые данные Еврокомиссии показывают, что из-за старения нации украинские работники в стране стали почти незаменимыми. Особенно их ценят в:

промышленности,

медицинском секторе,

в логистике и складах.

Сейчас временную защиту в Германии имеют примерно 1,18 миллиона украинцев.